El Guggenheim de Bilbao inaugura este viernes la exposición Joan Miró. La realidad absoluta. París, 1920-1945, que explora los inicios fundamentales del genio catalán e indaga en 25 años capitales en la formación artística del pintor que arranca con su primer viaje a París y va marcado por la ebullición de ideas que van desde el realismo mágico inicial hasta el desarrollo de su propio vocabulario personal. El mallorquín Enrique Juncosa es el comisario de esta muestra y declara a Ultima Hora que le «hace mucha ilusión porque tenía ganas de participar en un proyecto grande sobre Miró». El propio Juncosa hizo la presentación oficial ayer junto al director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vildarte.



Así pues, 40 años después de su muerte y 130 de su nacimiento, la huella de Miró sigue muy activa y puede verse en esta gran muestra que «no es una retrospectiva» sobre su trabajo, sino un «viajar a sus principios». En total, según explica Juncosa, «son 80 obras, el 80% de las cuales provienen de museos importantes y ha sido muy difícil de sacar adelante», comenta. Tres años de trabajo condensados en una exposición que se extenderá hasta el 28 de mayo y que refleja una etapa «llena de ideas e inquietudes, conoce a los surrealistas y a los dadaístas, se interesa por el arte primitivo y finalmente transforma todas estas referencias en un lenguaje de signos propios». Es, por resumirlo, «su periodo más largo, más cambiante y de mayor esplendor».

Una de las obras que forman parte de la exposición sobre Joan Miró. Foto: Miguel Toña



También destaca el comisario las dificultades de traslado de las obras, al ser «costosas y muy delicadas de mover al ser bastante antiguas». Asimismo, «a raíz de la pandemia todo se ha encarecido y de hecho el proyecto empezó en Lugano, Suiza, pero finalmente se canceló y participación y solo se podrá ver en Bilbao», lamenta el mallorquín.



Para Juncosa, además, no se trata de un proyecto más, sino que es uno emocionante. «Cuando me lo encargó Carmen Jiménez [impulsora del Guggenheim de Bilbao y prestigiosa curadora] me hizo muchísima ilusión porque solo había hecho alguna cosa pequeña sobre él y era una oportunidad que no quería dejar escapar».

Una mujer observa una de las obras de 'Joan Miró. Realidad absoluta'. Foto: Miguel Toña



Se trata de una figura que «he conocido siempre y del que sé bastante sobre su obra», al que también se le añade la dimensión familiar que la Miró tiene para él, ya que Juncosa es sobrino-nieto del artista. «De niño recuerdo ir mucho a nadar a su casa. También coincidíamos en fiestas familiares y demás, como bautizos, y, claro, sabía que era alguien importante que salía en libros y como me interesaba el arte desde joven, pues tengo estos recuerdos», rememora Juncosa.

Otros proyectos

Juncosa encadena este mismo 2023 varias exposiciones de calado y renombre. A la que arranca hoy en Bilbao sobre Miró le suma una nueva muestra sobre el pintor Joaquín Sorolla que se llevará a cabo en abril en la Gliptoteca de Copenhague para conmemorar el centenario de su nacimiento. Y el 21 de febrero, en la Fundació Vila Casas, Juncosa también está al cargo de Santi Moix - La costa dels mosquits. Una antológica (1998-2022), proyectos que compagina con su propia producción literaria, con varios libros pendientes de publicar o recientemente publicados como El Pangolín (Turner), que cuenta con acuarelas de Iran Do Espirito Santo, como un libro de ensayos sobre Barceló, así como algunas novelas.



Confiesa Juncosa que tiene «muchos intereses» y que disfruta «más del trabajo de comisario», por el tiempo libre que le deja, que el de museo, aunque lo disfrutara también en sus etapas como subdirector del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) o el Reina Sofía, o la dirección durante casi una década del Museo Irlandés de Arte Moderno de Dublín.