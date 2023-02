La basílica de Sant Francesc, en el corazón de Palma, será escenario este viernes 10 de una velada musical muy especial. Será una noche en la que la protagonista será la música góspel, pero también estará cargada de solidaridad. Correrá a cargo de una formación con una larga y fructífera trayectoria, la Palma Gospel Singers, y la recaudación se destinará a Projecte Home Balears, que organiza este evento. El recital, cuyas entradas ya están a la venta, arrancará a las 20.30 horas.

Esta iniciativa, llevada a cabo de manera altruista por la Palma Gospel Singers, pretende «acercar la música góspel a la ciudadanía y recaudar fondos para Projecte Home Balears», detalla la organización en un comunicado.

Este conjunto vocal, dirigido por Rafel Fiol y apoyado al piano por Andreu Burguera, interpretará temas de tradicionales del género como son Oh Happy day o Deep River, y otras adaptaciones de las famosas Let it be o Imagine.

Las puertas de Sant Francesc para el público asistente al concierto se abrirán a las 20.00 horas y, en este sentido, la organización recuerda que las localidades no van numeradas.

Desde la formación vocal quieren también «agradecer la colaboración de la orden Franciscana por la cesión de la basílica para la celebración del concierto», así como a Spiritual Mallorca «por las facilidades.

Por otra parte, cabe recordar que desde Projecte Home Balears trabajan desde el año 1987 con un objetivo claro, que es el de «prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones en la sociedad balear mediante la investigación y el desarrollo de programas de prevención y terapia».