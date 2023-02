Si la guitarra y voz de Mark Knopfler fueron fundamentales para el desarrollo de los míticos Dire Straits, lo mismo sucede con Óscar Rosende. Su voz, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra evocan al escocés que asombró con la velocidad de sus manos y su tan personal forma de tocar la guitarra. Conocido como el Mark Knopfler gallego, Rosende lideró durante más de una década a la banda tributo Brothers in Band, pero en la actualidad se desempeña con su nuevo proyecto: Great Straits. Les podremos ver este viernes, a partir de las 21.00, en el Auditòrium de Palma.

Arropado por ocho excelentes músicos y con el inestimable aval de Rosende –cuya pericia con la guitarra llegó a confundir a Guy Fletcher, teclista de Dire Straits, quien reconoció que «estaba tocando Why Aye Man y pensé que era una grabación nuestra»–, Great Straits se plantará en Ciutat con la viveza de un sonido ensalzado por la crítica como uno de los mejores embajadores de Dire Straits. Quienes les han escuchado aseguran que bordan clásicos como Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, So Far Away o Lady Writer.

Durante casi dos décadas, Dire Straits puso en circulación canciones dotadas de una extraordinaria precisión melódica y rítmica. Armados con dos guitarras cargadas de intensidad, la banda de los hermanos Mark y David Knopfler se convirtió en una de las formaciones punteras de su época y su prestigio se equiparó al de U2 y Bruce Springsteen. Precisamente por ello, Great Straits ha tenido que agudizar su dominio de los instrumentos, requisito sine qua non para estar a la altura.

Ambiciosa

The great songs of Dire Straits es el nombre del espectáculo que recala este viernes en Palma, con una ambiciosa y cuidada producción que nos trasladará con mágica simetría al universo musical de Knopfler y compañía, respetando el mismo repertorio, atmósfera y todos los detalles que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.