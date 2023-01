Steven Munar acaba de publicar Le hablé de ti, primer single de su carrera editado en castellano que, en opinión del artista anglo mallorquín, ‘supone un giro de 180 grados en mi sonido’. Con su pose desgarbada y el cabello encanecido podría pasar por profesor universitario. De los enrollados. Munar, que para desgracia de su cuenta corriente es un artista de culto, ha timoneado una carrera de más de 25 años con once discos publicados. Difícil de enmarcar en una tradición musical concreta, suele moverse entre cálidos arpegios de guitarra y cuidadas producciones que, con el tiempo, se alejan de sus inicios para incursionar en las atmósferas de Franco Battiato, Leonard Cohen y el imprescindible Lee Hazelwood.

«Durante 2022 estuve grabando tres canciones, aún inéditas, con mi banda y equipo habitual, pero había una de ellas que quise probar con un tempo diferente y un nuevo productor y amigo, César Suey. Al enviarle el tema y ver el nuevo color que estaba cogiendo quise darle un enfoque totalmente distinto y cantarla en castellano». Así resume Munar el proceso embrionario de su primera incursión en la lengua de Cervantes. «No fue una decisión premeditada, se tomó una vez que la nueva versión se iba gestando en el estudio, aunque hacía tiempo que se me pasaba por la cabeza cantar en castellano, de hecho durante la última gira con The Miracle Band presentando nuestro último disco, The Fish and The Net, ya incluíamos una versión del Cena recalentada de Golpes Bajos».

Este tema es una puerta que se abre a la evolución, marcada por un ritmo poderoso y una emotividad a flor de piel dibujando sentimientos potentes en el oído y el corazón del oyente. Su letra habla «del amor incondicional, sin peros ni matices, la frase ‘te quiero porque no te entiendo’ creo que sintetiza esa idea. Es por otro lado una canción profundamente espiritual en busca de la renovación interior», detalla el músico. Cuanto describe se palpa en las costuras del tema y en la forma en que se percibe, incómodo y cercano a pesar de que las verdades que escupe, que son personalísimas.

Defiende su cambio de registro como la «necesidad de experimentar con nuevas sonoridades, con nuevos inputs. Nunca me ha gustado estar en el mismo sitio, es una necesidad vital». En breve verá la luz un nuevo sencillo titulado Sailing Days.