El éxito de La cosina gran (Lleonard Muntaner, 2019), la primera novela de Laura Gost (sa Pobla, 1993), no decae a pesar de llevar tres años en el mercado. Ahora, el debut de la escritora -que en febrero del año pasado publicó El món es torna senzill (Empúries)- será una película. La autora y ganadora de un Goya junto a Jaume Carrió por el cortometraje Woody & Woody ha anunciado este miércoles por la mañana en redes sociales que A Contracorriente Films ha adquirido los derechos para adaptar la obra a la gran pantalla.

«Uno de los principales productores de A Contracorriente leyó la novela este verano y la encontró muy adaptable y después de mantener conversaciones con mi agencia, Pontas Agency, han cerrado el acuerdo del proyecto. Estoy muy contenta porque una de las características que más me han comentado de La cosina gran, también los alumnos de los institutos a los que he ido, es que es muy cinematográfica y que es fácil visualizarla. Así que no deja de ser muy estimulante pensar que se pueda llegar a ver en la gran pantalla y que sea efectivamente cinematográfico. Además, he trabajado en el audiovisual y me hace mucha ilusión que confluyan narrativa y cine», ha declarado Gost a este periódico.