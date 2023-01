Francisco Fullana: «Cuando tengo más energía es después de subir a un avión»

Hace mucho que Francisco Fullana (Palma, 1990) dejó de ser una joven promesa del violín y se convirtió, directamente, en la certeza de que es una gran estrella. Desde que empezara a tocar con cuatro años, no ha parado de hacerlo con importantes formaciones como las orquestas de RTVE, de la Radio de Baviera, la de la Ciudad de Birmingham, la de Apollo’s Fire o las orquestas de cámara de Saint Paul y Filadelfia. Pero el músico, que hasta hace poco residía en Nueva York, siempre tiene a Mallorca en el corazón y no deja de colaborar con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Con ella actuará mañana, a las 20.00 horas, en el Auditòrium de Palma en lo que será el cuarto concierto que celebrarán en este escenario y que estará dirigido por Perry So. El programa lleva por título Pasión de juventud y se compone de Subito con forza, de Unsuk Chin; Concierto para violín núm. 1, op. 35, de Karol Szymanowski y Chout (El bufón) op.21, de Serguei Prokófiev.

Fullana interpretará la segunda pieza, una obra que «probablemente la mayoría de gente no conoce o no ha visto en directo». «Es una pieza basado en un poema del polaco Tadeusz Micinski y es muy sugerente, apasionado. Es bastante intenso, como ya indica el título del programa, y a un nivel extremo que no decae en los 23 minutos que dura. Así que la concentración y el empujar ese límite de moción y expresión tiene que mantenerse hasta el final. Además, la pieza tiene varios movimientos, que llegan uno detrás del otro sin interrupciones. Por eso es tan especial y se ha convertido en una de las grandes joyas del repertorio del violín del siglo XX», destaca. Sin embargo, el hecho de que no sea una pieza conocida por el gran público puede hacer que este tenga reservas a la hora de acercarse a ella, aunque, insiste Fullana, «sus melodías son muy accesibles, fáciles de recibir y entender».

Proyectos

Fullana cuenta con varios reconocimientos en su carrera y puede presumir de que la BBC Music Magazine consideró su disco La sombra alargada de Bach (Orchid Classics) como el mejor álbum del mes. La temporada pasada, recuerda, tuvo la oportunidad de interpretar Las cuatro estaciones de Vivaldi con Apollo’s Fire, «el mejor grupo barroco de Estados Unidos y ganador de un Grammy en 2020». «Hemos hecho una gira de 25 conciertos por todos los Estados Unidos y ha sido una experiencia increíble, de gran inspiración artística y personal. Además, con ellos haré un proyecto muy bonito fuera del repertorio clásico, con música más folk o tradicional. Será un programa hispano con música mexicana y tendrá como hilo conductor las canciones antiguas de Lorca. Y es que cabe recordar que el poeta fue, primero de todo, pianista. Era muy amigo de Manuel de Falla y era conocido en los círculos artísticos por su talento. Estaba muy obsesionado con la música. Será una mezcla de obras del barroco español y del mexicano, de los siglos XVIII y XIX», avanza.

Más próximo queda una gira en España con esta misma pieza que interpretará mañana con la Simfònica, que supone el inicio de este recorrido. El 2 y 3 de febrero actuará en el Teatro Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por el mallorquín José María Moreno, y en marzo llegará a la capital con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Más adelante, anuncia, llevará a cabo «un proyecto muy grande» con la Joven Orquesta Nacional de España: «Un encargo de un concierto para violín del compositor vasco afincado en París Mikel Urquiza».

Energía

Con semejante agenda no es de extrañar que Fullana viva más dentro de un avión que no en tierra, aunque insiste en que no está para nada cansado ni aborrece esta vida tan ajetreada. «Siempre digo que cuando más energía tengo es después de subirme a un avión, es cuando estoy de mejor humor para estudiar y pensar en proyectos. El cambio de ambiente me viene bien. Me siento raro si no estoy en un avión al cabo de unos días», asegura.