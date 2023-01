Las embaucadoras melodías de Ara Malikian y su singular violín sonarán en Trui Teatre

No hace falta haber pisado un conservatorio ni ser un asiduo a la ópera para poder disfrutar y emocionarse con este singular intérprete. Su repertorio, su puesta en escena, su vis cómica y viveza interpretativa están diseñadas simple y llanamente para estrechar las distancias entre las élites musicales y el paladar popular. En Ara Malikian no hay afán exhibicionista, sino lúdico, lo suyo es un vertiginoso torrente de melodías que evapora la distancia entre unos y otros sin que, oh milagro, nadie frunza el ceño. El violinista armenio-libanés regresa con fuerza a uno de sus escenarios predilectos, Trui Teatre. Lo hace por partida doble, sábado y domingo a las 21.00 y 12.00 horas, respectivamente, enrolado en su multitudinario, elocuente y explosivo The Ara Malikian World Tour.

Artista total, Malikian constituye una deliciosa anomalía en el horizonte musical, tanto le da ponerse solemne y marcarse una particularísima versión del Requiem de Mozart, como arrancarse con un clásico de Bowie. Y como a eclecticismo no le gana nadie, a continuación ejecuta un tema propio inspirado en sus raíces libanesas, o se catapulta a los 70 para cambiarle el cuerpo a un clásico de Led Zeppelin. ¡Si Beethoven levantara la cabeza! Con semejante currículo no extraña que se haya forjado un estilo propio a partir de sus ricas influencias y que hoy, muy a pesar de los puristas, sea uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación. Broche Asiduo a los escenarios locales, esta vez colocará el broche a la Navidad antes del regreso a la rutina cotidiana. No estará solo, le acompañará Iván ‘Melón’ Lewis, al piano; Iván Ruiz Machado, al bajo; Georvis Pico Milán, a la batería; y Dayan Abad, a la guitarra. Un solvente acompañamiento con el que perpetrará un repertorio de una extraordinaria versatilidad, amenizado por su estilo rebelde y sus suculentos parlamentos, que le muestran como un orador elocuente y divertido; con ese acento seductor, mezcla de culturas, con el que nos arrulla el oído al son de embaucadoras melodías. Una experiencia digna de vivir. Con más de un millón de espectadores, la gira The Ara Malikian World Tour ha pasado por más de 50 países. En su setlist se filtran temas de su último elepé, Ara, donde el músico plasma sonidos y melodías con los que ha intentado expresar lo que ha sentido en el proceso de ver crecer a su hijo.