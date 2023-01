Las series más esperadas para 2023

Tras un 2022 prolífico en una buena remesa de series, tanto estrenos como nuevas temporadas, este 2023 llega también con interesantes propuestas ya confirmadas y otras en previsión, pero que se espera que lleguen a lo largo del año.

Entre las series que seguro veremos este nuevo año se encuentran, como no podía ser de otra forma un buen ramillete de productos Marvel y Star Wars, entre las que se colarán presumiblemente algo de Juego de Tronos

'The last of us'

Al igual que el juego, la serie se centra en Joel (Pedro Pascal), un contrabandista contratado para sacar a una joven llamada Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad se vio afectada por el brote del virus Cordyceps, que mutó a las personas en criaturas similares a los zombis. Desarrollada en parte por el director y guionista de The Last of Us, Neil Druckmann, The Last of Us de HBO pretende presentar una nueva visión de la franquicia, adaptando los juegos con relativa fidelidad pero aportando su propio giro.

'The Mandalorian' Temporada 3 (Disney+)

Ha sido un largo descanso entre aventuras para nuestro amigo Mando, que fue visto por última vez reuniéndose con su joven pupilo Grogu en El libro de Boba Fett.La tercera temporada de The Mandalorian verá a Mando y a Grogu en otra aventura galáctica que los llevará de vuelta a Mandalore y a un conflicto con los que quieren el sable oscuro. Estreno en febrero de 2023

Ahsoka (Disney+)

Otra de Star Wars. Tras su exitosa aparición en la segunda temporada de 'The Mandalorian', Ahsoka Tano, personaje que debutó en una serie de animación, tendrá su propia serie en Disney+ y estará protagonizada por Rosario Dawson. Sus aventuras se situarán en la misma línea temporal que 'The Mandalorian'.

'Succession' Temporada 4 (HBO Max)

Una de las series más exitosas y premiadas de los últimos tiempos regresa con una cuarta temporada. La serie de HBO cuenta la historia de los integrantes de la familia Roy, una vida llena de traiciones y conspiraciones por el poder.





'Secret Invasion' (Disney+)

Y aquí empieza Marvel con su desembarco de series. Invasión Secreta, está protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson). Cuenta con los cambiaformas Skrulls inician su infiltración y conquista de la Tierra.

'La chica de nieve' (Netflix)

Basada en la novela de Javier Castillo, cuenta como el momento más mágico del año se torna en pesadilla para una familia cuando su hija desaparece. Una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la policía parar encontrar a la niña.

'30 monedas' Temporada 2 (HBO Max)

Eduard Fernández vuelva a interpretar al padre Vergara en esta serie creada por Álex de la Iglesia llena de posesiones demoniacas e intriga que giran entorno al misterio de las monedas de Judas.

'Reina Roja' (Prime Video)

Juan Gómez-Jurado y Amaya Muruzábal, autor de Reina Roja y showrunner, adaptan la historia de Antonia Scott, dotada de una extraordinaria inteligencia. Su inteligencia le valió convertirse en la «Reina Roja» de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición, y acabó perdiéndolo todo.





'Queen Charlotte: A Bridgerton Story'

La tercera temporada de Bridgerton tendrá su spin-off este 2023. Esta serie se centrará la vida de la reina Carlota, su historia de amor con el rey Jorge III y cómo llegamos al mundo de Bridgerton.





'Ted Lasso' Temporada 3 (Apple TV)

Uno de las mejores comedias del momento regresa llena de optimismo y buen rollo. La exitosa comedia de Apple TV+ seguirá con las peripecias del ingenuo entrenador norteamericano de fútbol que recala en un club de fútbol inglés, y cuya inexperiencia despierta recelo y desdén entre jugadores y aficionados.

'The continental' (Prime Video)

La esperada serie basada en la exitosa franquicia de acción John Wick. The Continental será narrada desde la perspectiva del los inicios del director del hotel de Nueva York para el singular mundo de estos asesinos.



'The Boys': Gen V (Prime Video)

El nuevo spin-off de 'The Boys' tras la serie animada 'The Boys: Diabolical' se llama 'Gen V' transcurrirá en paralelo a lo ocurrio en la temporada 3 de 'The Boys'. Otro punto de vista de una de las series más gamberras, de la que esperamos su cuarta temporada, que quizás llegue también en 2023.

'Solo asesinatos en el edificio' Temporada 3 (Disney+)

Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin vuelve en esta deliciosa serie de crímenes. Una delicia y toda una sorpresa con una cuidada y particular estética.





'Berlín' (Netflix)

Serie centrada en el personaje interpretado por Pedro Alonso 'Berlín', en lo que supone el primer spin-off de 'La casa de papel'.



'Parásitos' (HBO)

La película ganadora del Oscar a la mejor película en 2020 tendráserie de HBO. El guionista y director de la película, Bong Joon Ho, colabora junto al director Adam McKay plasmarán en una serie las ideas que se quedaron fuera del exitoso film.

'Minx' Temporada 2 (HBO Max)

Minx es una genial serie de que mezcla la comedia y el drama ambientada en Los Ángeles de los años 70. La serie sigue a una joven que quiere sacar su trabajo sobre el feminismo en una revista y acba asociada con un atípico editor que le ofrece un trabajo en su nueva revista erótica para mujeres, en la que podrá publicar su trabajo sobre el feminismo.

Black Mirror (Netflix)

La antología creada por Charlie Brooker volverá en 2023 con una nueva selección de episodios que nos mostrarán el lado más oscuro de la tecnología y el futuro.

Sex Education (Netflix)

La serie creada por Laurie Nunnn, considerada una de las mejores series originales de Netflix vuelve con una nueva temporada en la que el joven Otis tiene respuesta para cualquier duda sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una compañera le anima a abrir una consultoría sexual en el instituto.