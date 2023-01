El nuevo año cinematográfico que entra apunta a varios taquillazos, a títulos que miran al Oscar, a films de directores consagrados, proyectos nacionales interesantes y a mucho cine de superhéroes.

Suenan para el Oscar. Son varios los títulos que se estrenan este año y que ya apuntan a cosechar varios premios entre ellos el Oscar. En enero nos llegará The Whale, con la potente interpretación de Brendan Fraser, le seguirá The Fabelmans de Steven Spielberg, Ellas hablan (17 de febrero) de Sarah Polley. Tar, que destaca por la interpretación de Cate Blanchet. The son (3 de marzo), de Florian Zeller que regresa tras El padre. Babylon, El nuevo largometraje de Damien Chazelle. Empire of Light (3 de marzo), el regreso de Sam Mendes desde ‘1917’.

Más superhéroes. Muchos superhéroes para 2023, algunos ya conocidos y otros nuevos. Marvel prepara el desembarco de las nuevas aventuras de Antman y la Avispa. Le seguirán los Guardianes de la Galaxia con su tercera y última entrega. Una secuela de animación con Spiderman cruzando el multiverso. El encuentro de chicas con poderes con The Marvels. Y de la mano de Sony Kraven the Hunter, explota el universo del Spiderman. DC tampoco se queda corta y empieza con el regreso de Shazam, le sigue Flash, Blue Beettle y cierra el año con la segunda incursión de Aquaman.

El cine español que viene. Carlos Saura vuelve con el documental Las paredes hablan (3 de febrero), su particular visión la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación. Irati, aventuras y fantasía con aroma español. Campeonex de Javier Fesser, la segunda parte de ‘Campeones’ de 2018, pendiente de fecha. Corea siempre presente. No faltan los títulos de la potente industria coreana. Uno de los títulos más destacados es Decision to Leave (20 de enero) de Park Chan-wook, un director muy a tener en cuenta. Caza al espía (4 de enero), intriga y drama con las dos coreas en liza. Project Wolf Hunting, mucha acción en este film que se desarrolla en una prisión flotante.

El terror que no falte. El género del terror no puede faltar en la cartelera. Este año son varios los films que provocarán más de un grito en las butacas. Abre la temporada de terror Scream 6, con algunos cambios significativos. También ya veterana es Evil Dead Rise, que sigue la franquicia ‘Posesión infernal’ (21 de abril). Insidious 5 ( 7 de julio), continúa narrando las incidencias de la familia Lambert diez años después de los eventos del capítulo 2. El exorcista, secuela directa de la película dirigida por William Friedkin en 1973 (13 de octubre). Otros títulos a tener en cuenta. Son muchas las películas que llegan y destacan por un factor u otro. Así a lo largo del año también nos llegará Operación Fortune. El gran engaño (4 de enero) de Guy Richie. Holy Spider (13 de enero), donde un periodista investiga varios feminicidios en Irán. Almas en pena de Inisherin (3 de febrero), drama y amistad de la mano de Martin McDonagh. Llaman a la puerta (3 de febrero), del siempre sorprendente M. Night Shyamalan. La comedia muy negra El triángulo de la tristeza, (17 de febrero). El crimen que lo cambio todo (24 de febrero), la historia de Emmett Louis Till y el legado de su madre, que buscó justicia para su hijo asesinado. Creed III, (3 de marzo), tercera entrega de la franquicia ‘Rocky’. Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, ( 5 de abril) la esperada nueva incursión a este popular mundo de fantasía. Transformers. el despertar de la bestia (9 de junio), espectacularidad de la mano de robots gigantes. Barbie (21 de julio), la popular muñeca ya tiene película, con Margot Robbie y Ryan Gosling. Meg 2, (4 de agosto), el regreso del tiburón gigante. Gran Turismo (11 de agosto), del videojuego al cine. Haunted Manssion (11 de agosto), otra atracción Disney que prueba fortuna en las salas. Wonka (15 de diciembre), la juventud del protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Reinfield (14 de marzo), Nicolas Cage da vida a esta personaje de Drácula. Operación Fortune: El gran engaño (4 de enero)

Nuevo fil de Guy Ritchie que promete acción y comedia con una narración atípica y que cuenta con actores ya habituales en sus películas como Jason Statham, Josh Harnett o Hugh Grant. 'Babylon' (20 de enero)

Ambientada en Los Angeles durante los años 20, cuenta un historia en los albores de Hollywood. El nuevo largometraje de Damien Chazelle de cine dentro del cine es uno de los títulos que suena para los próximos Oscar. 'Decision to Leave' (20 de enero)

Park Chan-wook, un director a tener muy en cuenta, nos traerá la historia de un detective que investiga la sospechosa muerte de un hombre. Las sospechas recaen sobre la mujer del difunto, mientras comienza una atracción por ella. Irati (24 de enero)

Paul Urkijo Alijo nos sorprenderá con una película de acción y aventuras medieval que logró el premio del público en el pasado festival de Sitges y que aborda un género de fantasía atípico en el cine patrio. 'La ballena' (27 de enero)

Título con opciones a Oscar gracias a Brendan Fraser que interpreta a un solitario profesor de inglés con obesidad severa. A la dirección Darren Aronofsky. 'Tár' (27 de enero)

Cate Blanchet interpreta en este largometraje de Todd Field a una famosa directora de orquesta cuya vida se desmorona sin que ella sea capaz de hacer nada para poder evitarlo. Su actuación podría darle un Oscar. 'Almas en pena de Inisherin' (3 de febrero)

El director de 'Tres anuncios en las afueras', Martin McDonagh, regresa este 2023 acompañado de Colin Farrell y Brendan Gleeson para contar como se rompe la amistad de dos hombre que vine en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda. 'Llaman a la puerta' (3 de febrero)

El siempre sorprendente M. Night Shyamalan presenta una película de intriga, suspense y terror en la que una familia de vacaciones en una cabaña es secuestrada por un grupo de desconocidos, que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. 'Los Fabelman' (10 de febrero)

Otra aspirante a Oscar de la mano de Steven Spielberg. Un film semiautobiográfico ambientado a finales de la década de 1950 y principios de los años 60 en el que el director explora sus años de niñez y junventud. 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' (17 de febreo)

Está será la primera película que nos llega del universo Marvel en 2023. Regresan los heóes inspirados en insectos para enfrentarse a Kang, un enemigo que ya hizo acto de presencia en ‘Loki’ . El triángulo de la tristeza (17 de febrero)

Comedia negra de la mano del director Ruben Östlund que arranca cuando una pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. 'Ellas hablan' (17 de febrero)

Adaptación de la novela de Miriam Toews a cargo de Sarah Polley. Otra firme candidata a la estatuilla dorada. Cuenta la historia de varias mujeres en una colonia religiosa intentando reconciliarse con su fe tras sufrir agresiones sexuales por miembros de su colonia. 'El imperio de la luz' (3 de marzo)

Primera película de Sam Mendes desde '1917'. Aquí nos cuenta una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra, en la década de 1980. 'Creed III' (3 de marzo)

Regresa lo que empezó siendo una prolongación de la saga 'Rocky'. En esta tercera entrega no saldrá Sylvester Stallone y Michael B. Jordan, además de ponerse los guantes, también debutará como director. 'Scream 6' (10 de marzo)

Regresa una de las sagas más seguidas del género de terror. Llega con cambios como la no participación de Neve Campbell y contará con nuevos escenarios, en esta ocasión la ciudad de Nueva York. '¡Shazam! La furia de los dioses' (17 de marzo)

El primer film de DC del año con las aventuras del héroe interpretado por Zachary Levy. Billy Batson se transforma en superhéroe diciendo una palabra mágica. 'John Wick 4' (24 de marzo)

Keanu Reeves regresa con este ya mítico personaje, que retoma lo sucedido en la entrega anterior prometiendo altas dosis de acción en un singular mundo de asesinos con sus propios códigos y estética singular. 'Super Mario Bros: La película' (31 de marzo)

Regresa a la gran pantalla el famoso fontanero de Nintendo. En esta ocasión en una película de animación con gran despliegue técnico y múltiples referencias a sus videojuegos. 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' (5 de abril)

Nuevo incursión cinematográfica del exitoso juego de rol de fantasía, que esperemos tenga mejor suerte. Una incógnita que esperemos nos de una grata sorpresa. 'Renfield' (14 de abril)

Singular aproximación a la novela de Drácula a través de su más popular sirviente, que interpreta Nicolas Cage. 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' (5 de mayo)

Las aventuras de los héroes más gamberros de Marvel llegan al final de la trilogia del director que los lanzó a la fama James Gunn. 'Fast X' (19 de mayo)

La décima entrega de la franquicia liderada por Vin Diesel. Un capítulo que ha sufrido contratiempos con cambio de director y subida del presupuesto. Acción y velocidad que seguro atraerán a las salas a su legión de fans. 'La sirenita' (26 de mayo)

Hacía tiempo que no teníamos una adaptación en imagen real de los clásicos animados de Disney. Le llega el turno a su sirena más famosa, con polémica incluida por el color de piel de la protagonista que encarna Halle Bailey. 'Transformers: El despertar de las bestias' (9 de junio)

Nueva incursión en el mundo de robots gigantes metamórficos que promete efectos y acción a raudales. 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' (16 de junio)

Secuela de la exitosa y sorprendete película de animación centrada en las aventuras de Mike Morales como el hombre araña. Promete ser todo un espectáculo visual. 'The Flash' (16 de junio)

Y DC sigue intentándolo. Uno de los velocistas más populares del mundo de los cómics ya tiene película. Con el polémico Ezra Miller el film espera que este universo lleno de posibilidades levante el vuelo de una vez por todas. 'Indiana Jones y el Dial del destino' (30 de junio)

Quinta y última aventura de Harrison Ford como el conocido arqueólogo. Llega con la intención de hacernos olvidar su fallida cuarta aventura y volvernos a ilusionar y a entrtener con sus peripecias. 'Misión Imposible: Sentencia Mortal. Parte uno' (14 de julio)

El incombustible Tom Cruise vuelve a interpretar a Ethan Hunt en la séptima misión imposible. Será en dos tandas y tendremos que esperar a 2024 para su conclusión. 'Elemental' (14 de julio)

Nueva película de Pixar que nos lleva a un mundo en el que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire. Una joven llena de fuego y un joven líquido descubrirán lo mucho que tienen en común dentro de sus incompatibilidades. 'Oppenheimer' (21 de julio)

Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey protagonizan el próximo film del siempre sorpresivo Christopher Nolan sobre la creación de la bomba atómica. 'Barbie' (21 de julio)

Proyecto encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling que cuenta las aventuras de la muñeca más popular. Singular proyecto que quizás sorprenda por sus bajas espectativas. 'The Marvels' (28 de julio)

Y van tres de Marvel. Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris), deberán investigar lo que ocurre con sus poderes. 'Meg 2: The Trench' (4 de agosto)

No hubo películas de tiburones en 2022, pero sí la habrá este año y a lo grande. Regresa el duelo entre Jason Statham y un escualo de medidas imposibles. Adapta la novela de Steve Alten publicada en 1999. 'A Haunting in Venice' (15 de septiembre)

Un nuevo caso para Poirot interpretado y dirigido por Kenneth Branagh. En este final de la trilogía el inspector deberá salir de su retiro para resolver un extraño asesinado cometido durante una sesión de espiritismo. 'Los mercenarios 4' (22 de septiembre)

Regresa la saga de acción más gamberra comandada por Sylvester Stallone y conJason Statham como inseparable camarada de armas. La historia se centra en un conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. 'Dune: Parte 2' (3 de noviembre)

Tras mantenernos en vilo con la inconclusa y espectacular primera entrega, Villeneuve nos alegró anunciando que abría segunda parte de Dune, aunque haya que esperar casi un año. 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores' (17 de noviembre)

Precuela de la exitosa saga que se sitúa 64 años de la primera película. Snow será el mentor de la niña seleccionada como tributo del Distrito 12. 'Wonka' (15 de diciembre)

Película que cuenta la juventud del protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolate' y cómo conoció a los Oompa-Loompas. 'Aquaman and the Lost Kingdom' (25 de diciembre)

Jason Momoa vuelve a dar vida al superhéroe acuático de DC, tras el éxito y buen sabor de boca que dio en su primera incursión como rey de las profundidades marinas.