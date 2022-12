El cine no defrauda. Pese a los dos últimos años, el sector lucha todo lo posible por ofrecer grandes largometrajes y las salas de cine se esfuerzan por posicionarse con el mejor plan para cualquier tarde. El mes de diciembre se presenta cargado de interesantes títulos, entre ellos, cine familiar como es costumbre en estas fechas y también mucho cine español, reivindicando su más que justificado prestigio. Presta atención a todos los estrenos del mes.

2 de diciembre

Ya está en cartelera A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez, con Leo Harlem, Santiago Segura, Paz Padilla o Paz Vega. Una comedia, secuela de A todo tren. Destino Asturias, dirigida por Inés de León. En esta segunda parte, serán ellas las que, por un accidente, se separen de los niños.

Otra española, Venus, esta vez del género de terror, también se estrenó bajo la dirección de Jaume Balagueró. El filme ha sido premiado en los festivales de Toronto y Sitges este año y cuenta con la interpretación de Ester Expósito, Ángela Cremonte, Magüi Mira, Fernando Valdivieso, Federico Aguado e Inés Fernández. La historia ocurre a las afueras de Madrid, en unos apartamentos malditos, donde el horror se apodera de todo.

Continuando con el legado español, pero en el drama, nos vamos a Suro, una película de Mikel Gurrea donde la vida rural pone a prueba a una pareja. Cuenta con el reparto de Vicky Luengo, Pol López e Ilyass El Ouahdani.

Por su parte, desde EEUU, una comedia, El Menú, donde el reconocido Ralph Fiennes da vida a un chef que prepara un singular menú para una pareja de enamorados; y un thriller, Noche de Paz, en el que David Harbour interpreta a un Santa Claus que sorprenderá a un equipo de mercenarios que irrumpe en una cena familiar.

9 de diciembre

Mantícora, un thriller psicológico dirigido por Carlos Vermut. Julián, un exitoso diseñador de videojuegos vive atormentado por un oscuro secreto y ve oportunidad de ser feliz al toparse con Diana.

Cuerpo abierto (O corpo aberto). Viajamos a una pequeña aldea entre Galicia y Portugal y al año 1909 para meternos en la historia de Miguel, un profesor dado a la razón y destinado a ese lugar en el que, por algún motivo, no puede controlar su pasión por Dorinda, ni cómo la oscuridad le invade; además, la muerte de un aldeano y un espíritu en busca de un nuevo hogar, le hacen plantearse lo que sabe sobre la vida y la muerte.

Manteniéndonos en los estrenos del cine español: Frank Ariza dirige Con los años que me quedan con actores como Paco Tous o Antonia San Juan, entre otros importantes del panorama nacional. Un drama familiar en el que la protagonista, Macarena, debe ayudar a su padre para no sufrir males mayores.

Y del cine español pasamos al estadounidense de la mano de otro español, Antonio Banderas, que protagoniza El protector (The Enforcer), donde interpreta a Cuda, un sicario de la mafia de Miami, que deberá sacrificar todo para salvar a la jefa de la organización criminal para la que él trabaja.

También desde EEUU se estrenó el 9 de diciembre Ruido de fondo; cinta catalogada de terror, drama y comedia, se desarrolla en el medio-oeste americano donde se ha producido un accidente industrial que lo llena todo de una nube tóxica.

Desde Reino Unido, con Anthony Fabian como director, llega El viaje a París de la señora Harris, donde una viuda, la ciudad del amor y un vestido de alta costura darán vida a la novela de Paul Gallico.

16 de diciembre

Este día estaba marcado en el calendario de los seguidores del cineasta James Cameron. Con él de nuevo en la dirección, llega Avatar: El sentido del agua con grandes nombres en cartel como Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh, Oona Chaplin, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement. En esta secuela atenderemos a la historia de la familia Sully y sus problemas, cómo tienen que afrontarlos y luchar para mantenerse a salvo, todo ello ambientado diez años después de la primera Avatar (2009).

Para este día también está previsto el estreno del documental de Isabel Coixet, El techo amarillo (El sostre Groc), una denuncia de abusos sexuales. Además, Aftersun, con varios premios recibidos este año; proveniente de Reino Unido, dirigida por Charlotte Wells y ambientada en los años 90, gira en torno a la relación de una adolescente y su padre, ahora recordada por esa joven convertida en mujer.

21, 23 y 28 de diciembre

Cine para toda la familia de la mano del entrañable pero rebelde Gato con botas, a quien presta su voz en español Antonio Banderas. El gato con botas: El último deseo emprende un viaje para restaurar todas sus vidas, de las que ya solo le queda una...

Por otro lado, I Wanna Dance with Somebody es un biotópic inspirado en Whitney Houston.

Continuamos con Christian Bale como protagonista de Los crímenes de la academia; junto a él, otros como Harry Melling, Gillian Anderson o Lucy Boynton. Relata una historia que ocurre en 1830, cuando un detective se encuentra inmerso en resolver unos asesinatos cometidos en West Point con la ayuda de un joven, que luego el mundo conocería como Edgar Allan Poe.

Tom Hanks llega con su interpretación de Otto Anderson, en El peor vecino del mundo, donde Otto, viudo, cascarrabias y muy obstinado, conoce a la alegre familia de Marisol, una situación que pondrá su vida del revés. Se trata de un remake de la película sueca A Man Called Ove (2015). También de EEUU, llegan: la cinta de terror Reza por el Diablo, donde Daniel Stamm dirige al personaje de la hermana Ann; y el drama Al descubierto, un drama basado en hechos reales sobre las propulsoras del movimiento #Metoo, sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood.

Dos españolas más: Todos lo hacen, un thriller de comedia negra con la interpretación de Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, Mariam Hernández, Julián López, Andrea Duro, Macarena Gómez, Toni Acosta, Víctor Palmero, Pablo Carbonell y Yaiza Guimare; bajo la dirección de Martín Cuervo. Cuatro parejas reciben una invitación para pasar un fin de semana en el hotel donde se casaron. Lo que no saben es que el anfitrión quiere chantajearles. Y mucho menos que, al día siguiente, aparecerá muerto.

Y una de animación para toda la familia: Inspector Sun y la maldición de la viuda negra: Shanghái, 1934. En un mundo de insectos paralelo al de los humanos, el veterano Inspector Sun, una araña solitaria, lidera su última misión contra su archienemigo Langosta Roja, antes de embarcarse en un merecido retiro. Sus vacaciones a bordo de un avión entre Shanghai y San Francisco acaban abruptamente cuando el millonario Dr. Spindelthorp aparece asesinado. Lo que comienza como un caso rutinario para Sun, decidirá finalmente el destino de la humanidad.