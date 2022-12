Baiuca explora en Palma el «concepto del espiritualismo» de su disco ‘Embruixo’

La transgresión musical tiene en Baiuca a un poderoso aliado. Embruixo, el último largo de este proyecto comandado por Alejandro Guillán, ha sido recientemente distinguido como la Mejor Grabación de Música Electrónica y Mejor Álbum en gallego en los Premios de la Música Independiente (MIN). Con este trabajo, Baiuca continúa su exploración de la tradición gallega desde la perspectiva contemporánea. El ciclo Mallorca Live Nigths, con sede en la sala Es Gremi, le recibe este sábado a partir de las 20.00.

Si algo ha conseguido Baiuca es demostrar que se pueden mezclar géneros sin perder la identidad. «Era la idea principal, me siento con libertad de jugar con todo lo que me de la gana más allá de eso, más difícil será para los músicos que no reflejan una identidad particular y que su música bebe de géneros globales y totalmente descontextualizados…». Tradición y modernidad, un cruce que tan buenos réditos ha dado a la escena musical, se pegan a la música de este avezado alquimista con un discurso que ya sorprendió en su debut (Solpor, 2018) y que ahora con Embruixo ha trascendido fronteras, llevándole a países como Inglaterra, Colombia, Ecuador o Sudán, donde se vio inmerso en medio del golpe de estado que se convulsionó al país a finales de 2021.

Mente

Si aún no ha podido escuchar Embruixo, abra su mente y arroje a una turmix musical las raíces de la Galicia ancestral, añada pasajes de electrónica vanguardista y deguste en copa ancha con una rodajita de limón. Baiuca difumina la frontera que separa lo arcaico y remoto de las estructuras musicales de moda. Todo ello aderezado con tribalismo africano, música folclórica latinoamericana y estructuras pop, un caldo con mucha sustancia y ganas de trascender.

Pero, ¿cuáles son los ingredientes autóctonos con los que cocina nuestro protagonista? «Las percusiones tradicionales gallegas, sobre todo los parches, y también hay mucha presencia de voces de mujeres». A nivel lírico, Embruixo explora «el concepto del espiritualismo», investigando en coplas tradicionales y en poetas gallegos «para encontrar letras que hablan de seres mitológicos, de lo esotérico y de los elementos de la naturaleza sobre los que giran muchos mitos». Rodrigo Cuevas juega un papel determinante en Embruixo, donde ha sellado una colaboración en el tema Veleno, «era algo que teníamos pendiente, él acabo dándole su toque personal».