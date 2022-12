La cita musical más importante de Baleares, el Mallorca Live Festival, ha presentado este jueves su programación por días con un nuevo puñado de nombres –a la espera de más artistas por confirmar– que se darán cita los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el antiguo Aquapark de Calvià.

La escena nacional es la protagonista de la primera jornada. El jueves 18 de mayo, Natos y Waor, León Benavente y Carlangas (el que fuera cantante de Novedades Carminha) se unen a los ya confirmados Vetusta Morla, Rusowsky, Rojuu, Xavibo, Alien Tango, Judeline, Ghouljaboy, Mut, Bilo y Llvna. A ellos se unen también los británicos Courting, y, además de la fiesta Bresh, tendrá lugar la fiesta Cocoon, una de las más famosas de Ibiza.

El viernes 19 de mayo el eclecticismo se abre paso con la entrada del supergrupo alemán de electrónica Moderat y desde Estados Unidos llegan las guitarras de Black Rebel Motorcycle Club y The Dandy Warhols. En el apartado nacional, se incorporan el desafiante rap de los gemelos Ajax y Prok y el indie-rock de Second, en la que será su despedida del público mallorquín tras más de 20 años de carrera. De la mano de Sa Fonda, el baile estará servido con Dengue Dengue Dengue, Toccororo, Bosq, Voilaaa, La Calor y Los del Ficus. En esta segunda jornada estarán presentes los ya anunciados Peggy Gou, L.A., Jimena Amarillo, Dollar Selmouni, Embusteros, Hickeys, Brigitte Laverne, Foraster y Queen Marsa.

El tercer y último día de festival, el sábado 20 de mayo, comandado por The Chemical Brothers en su primera visita en formato Live a Baleares, se une ahora al cartel un diverso cóctel de estilos: la fusión de electrónica y sonidos caribeños de Bomba Estéreo, la épica indie de Viva Suecia, el fenómeno guitarrero The Reytons, el afrobeat de Seun Kuti & Egypt 80 (hijo menor de Fela Kuti, pionero del género, y líder de la que fuera la banda de su padre), la transgresora DJ y productora alemana Helena Hauff, la reivindicación del pop español de los 60 y 70 de Morreo y Fundación Francisco Frankenstein y Xanguito como dos ejemplos de la excitante escena local. Compartirán jornada con Yendry, Blanco Palamera, Ralphie Choo, Irenegarry, La Plazuela, Black Sea Deluge y Nita.



Desde este jueves se ponen a la venta las entradas por día desde 59€ y los abonos de dos días a 99€, más gastos de gestión, en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets. La mitad de los abonos de tres días ya se han vendido y la otra mitad sigue disponible desde 119€ más gastos de gestión.