‘The Crown’, que se rodó en la Isla, y Ruben Östlund optan a los Globos de Oro

Mallorca se ‘cuela’ en las nominaciones a los Globos de Oro. La quinta temporada de la serie The Crown, que se rodó en Palma y otros rincones de la Isla entre septiembre y octubre de 2021, es una de las grandes favoritas en su categoría con cuatro candidaturas; por su parte, El triángulo de la tristeza, lo nuevo del cineasta sueco Ruben Östlund, último ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes y que tiene casa en Campos, aspira mejor película comedia o musical. En cuanto a las más nominadas de esta 80 edición de los premios de la prensa extranjera de Hollywood, Almas en pena de Inisherin, comedia ambientada en una remota isla frente a la costa oeste de Irlanda escrita y dirigida por Martin McDonagh, lidera las candidaturas con un total de ocho; y en el apartado televisivo, la comedia Colegio Abbott, con cinco, es la máxima favorita de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el 10 de enero en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y que estará conducida por Jerrod Carmichael.

Protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, Almas en pena de Inisherin compite por el Globo de Oro a la mejor comedia o musical con Todo a la vez en todas partes y Babylon otras de las grandes favoritas con seis y cinco nominaciones, respectivamente. El triángulo de la tristeza y la secuela Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion completan esta categoría. Al premio a la mejor película dramática optan, sorprendentemente, el musical Elvis junto a TÁR, Los Fabelman, Top Gun: Maverick y Avatar: El sentido del agua de James Cameron. El cineasta está también nominado a mejor dirección, donde competirá con Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin, Dan Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes, Baz Luhrmann por Elvis y Steven Spielberg por Los Fabelman.

Argentina, 1985, la cinta protagonizada por Ricardo Darín, está entre las nominadas a la mejor película de habla no inglesa. Una categoría que completan la coreana Decision to Leave, la alemana Sin novedad en el frente, la belga Close y la cinta india de acción RRR. Cabe destacar también a la actriz hispanocubana Ana de Armas entre las nominadas al Globo de Oro a la mejor intérprete dramática por su encarnación de Marylin Monroe en Blonde junto a Cate Blanchett (TÁR), Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer rey) y Michelle Williams (Los Fabelman).

En las categorías de televisión, destacan las cinco nominaciones de Colegio Abbott, la comedia sobre el mundo de la enseñanza disponible en Disney+ que opta a los premios de mejor serie de comedia o musical, mejor actriz (Quinta Brunson), mejor actriz de reparto en comedia o musical (Janelle James y Sheryl Lee Ralph) y mejor actor de reparto en comedia o musical (Tyler James). Le siguen de cerca la segunda temporada de la ficción de HBO The White Lotus, el thriller de Netflix basado en hechos reales Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y las series de Disney+ Pam & Tommy y Solo asesinatos en el edificio, con cuatro. La Casa del dragón, serie precuela de Juego de Tronos, competirá por el premio a mejor serie dramática frente a la tanda final de Better Call Saul, la citada The Crown, Ozark y Separación.

Los Globos de Oro buscan recuperar el prestigio perdido tras las polémicas sobre prácticas de corrupción y tráfico de influencias que han salpicado su organización en los últimos años y que hicieron que algunas de las grandes estrellas de Hollywood renegaran públicamente de los galardones. La asociación fue criticada por su falta de diversidad al no tener ningún miembro negro, además de anteriores controversias como presuntos sobornos a través de regalos o viajes para influir en los votos y comportamientos poco éticos.