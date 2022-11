El Festival de Poesia de la Mediterrània reclama la poesía como «medicina del espíritu» y lucha «contra la banalidad»

El Festival de Poesia de la Mediterrània, impulsado y dirigido por Biel Mesquida, llega esta semana a su 24 edición con el espíritu reivindicativo y de resistencia que tanto le caracteriza. De hecho, este nuevo asalto lleva por lema Poesia és lluita, pues, como ha recalcado este lunes en rueda de prensa Mesquida, «vivimos en una sociedad que señorea a la injusticia, en la que hay 62 guerras e infinidad de desigualdades y miserias». El programa se celebrará desde el martes 29 de noviembre hasta el domingo 4 de diciembre en el Teatre Principal de Palma.

Desde que el festival echó a andar, subraya Mesquida, «empezó la lucha a favor de la poesía como medicina del espíritu, como remedio gratuito que entregan los poetas a la gente». «Una persona me dijo que lo había curado más que el opio y la morfina. Yo me he curado leyendo poesía. Si no me han tenido que llevar a una clínica mental ha sido gracias a la escritura y a la poesía», ha asegurado. Sobre el lema Poesia és lluita, el autor y director ha insistido en que «es lucha porque vivimos en la banalidad y en la miseria de ideas. Otra cosa terrible es que se pierden las palabras. La gente cada vez escribe con menos palabras. Han olvidado el diccionario personal que nos servía para nombrar toda la materia viva de la existencia. Por ello, la poesía es una lucha contra la ignorancia y la monetización de la vida».

Asimismo, Mesquida ha destacado la importancia de la música, pues «la poesía es música, es la música de las palabras». En este caso, de nueve poetas y en cinco lenguas que representan cinco culturas: los mallorquines Miquel Àngel Adrover, Clara Fiol y Aina Riera; el pamplonés Ramón Andrés, los catalanes Odile Arqué y Arnau Barios, la francesa Louise Dupré (Quebec) y la siria Nisrín Akram Khouri (árabe). El Festival de Poesia de la Mediterrània arranará este martes 29 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Festa de la Poesia, en la que los mencionados autores recitarán en su lengua materna (y sin traducción, como marca la tradición) acompañados por la música de Toni Cuenca al contrabajo.

La poeta y antropóloga feminista vasca Mari Luz Esteban ha explicado en la presentación de este lunes que su poesía se entremezcla con sus ensayos, pues ambas disciplinas le influyen a la hora de escribir y también de dar clases en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). «No entiendo estos mundos tan separados; las editoriales tienen que encajarte en algún sitio, pero cada vez todo es más híbrido», ha señalado, en referencia a la transversalidad que defiende Biel Mesquida. Por su parte, la poeta siria Nisrín Akram Khouri, que vive desde hace tres años en Alicante gracias al apoyo del PEN Català, ha confesado que su estilo de escritura ha cambiado mucho a mejor debido a su experiencia y ha celebrado poder encontrarse en el festival, rodeada de «tantas culturas y lenguas diferentes».

Otro invitado y protagonista de esta edición es el traductor «catalán-ruso» Arnau Barios la traducción del . «Una línea del festival es la defensa del traductor como creador, no como una máquina. Steiner ya lo dijo: 'La lengua de Europa es la de la traducción'», ha remarcado Mesquida. En este sentido, Barios ha confesado encontrarse «fuera de lugar» por no ser un poeta, sino un «transmisor». Sin embargo, ha admitido que a la hora de traducir se siente como «un artesano, un orfebre», como si estuviera haciendo sudokus, a la vez que lamentaba la «casualidad siniestra» de que Rusia esté en guerra con Ucrania.

La mallorquina Clara Fiol, que también forma parte del trío Marala, ha festejado que el festival «genere un espacio en el que durante tres días poetas diferentes nos podamos encontrar en actividades distintas». Coincide la canadiense Louise Dupré, quien recala por primera vez en Palma y que ha valorado el punto de encuentro que constituye este programa y que contribuye a «una socialización de la poesía». Asimismo, ha afirmado que «la poesía es lucha y puede aportar luz al mundo». Finalmente, la también traductora catalana Odile Arqué, que publicó hace poco en el sello de Calonge Adia Edicions el poemario Frontal, ha incidido en su trabajo como profesora de recitación y de «todo lo que gira alrededor de la lengua, tanto desde un punto de vista profundo como estético».

Programa

La segunda jornada del Festival de Poesia de la Mediterrània consistirá en la representación del espectáculo poético Animals a la carretera, basado en la obra de Francesc Company y ganadora del Premi Mallorca de Poesia 2018. Será el sábado 3 de diciembre a las 20.00 horas en la Sala Petita del Teatre Principal de Palma. En este montaje, con escenografía de Vicenç Ochoa, participan los músicos Ginés Fernández (batería y percusión), Joan Miquel Bosch (guitarra y teclados) y José M. Puigserver 'Púter' (bajo). Finalmente, el domingo la protagonista será la danza con la propuesta de Sol Picó Malditas plumas. En esta pieza, la coreógrafa y bailarina hace un recorrido por los diferentes episodios de la vida de un personaje del Paral·lel de Barcelona en un viaje que transita entre la ternura y la decadencia. Esta cita será a las 18.00 horas, en la Sala Gran.