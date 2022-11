La Calòrica culmina en el Principal de Inca la gira de su obra más «ambiciosa».

Cuenta la actriz Júlia Truyol, una de las mallorquinas que forma parte de la compañía La Calòrica junto a Esther López y Joan Yago –además de los catalanes Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Marc Rius e Israel Solà–, que la esencia de este grupo va «fluctuando como la vida misma», aunque tiene claros sus ingredientes: temas de actualidad que les susciten interés, humor e ironía. Doce años después de su formación, La Calòrica ha realizado este fin de semana en la Isla su gira más completa, que ya ha recalado en Palma (el viernes) y Manacor (ayer), y hoy lo hará en el Teatre Principal d’Inca, a las 20.00 horas. Y lo hacen con lo que consideran su obra más «ambiciosa»: De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. «En 2020 pudimos contar con el Teatre Lliure [donde reestrenaron Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I] y De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda fue como la culminación de ese viaje con la producción del Teatre Nacional de Catalunya. Fue un lujo y gracias a eso pudimos incorporar nuevos lenguajes. Por ejemplo, fue la primera vez que incorporamos audiovisuales, vídeos y fotos, y también contamos con una actriz, MònicaLópez, que no era de nuestra generación», subraya Truyol.

La obra, detalla, cuenta con «dos tramas diferenciadas». «Una está protagonizada por Mònica, que interpreta a una negacionista del cambio climático. Es una trama un poco subida de tono, aunque realista, con muchos personajes, por eso decimos que es una auca ecologista. Mònica es la única que interpreta a un solo personaje. Luego hay otra trama con los demás actores, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius y yo misma, que explicamos el problema de cañerías que tuvimos con el local que tuvimos en Barcelona, que nos obligó a hablar con los vecinos. Fue un caso muy extraño, pero es bien real. En este sentido, es como un documental de autoficción en el que entran los materiales audiovisuales», detalla. «Son dos mundos muy diferenciados, pero, a la vez, casan muy bien», asegura. El montaje, escrito por Joan Yago y dirigido por Israel Solà, le valió a MònicaLópez el Premio Max 2022 a mejor actriz, el Premi de la Crítica 2021; el Butaca 2021 a mejor texto para Joan Yago y tres Premis Teatre de Barcelona 2021 también para López, Yago y el de mejor espectáculo teatral. Proyectos «LaCalòrica siempre tiene algo entre manos», asegura Truyol, quien avanza que, a finales de 2023, la compañía estrenará nuevo espectáculo. A título personal, Truyol está nominada a los Premis Butaca, que se anunciarán mañana, por su papel en L’oncle Vània, basado en la conocida obra de Antón Chéjov y dirigido por Oskaras Koršunovas. Además, está rodando una miniserie producida por Arcàdia para Netflix. El año que viene, en el mes de abril, el Teatre Nacional de Catalunya estrenará El temps i els Conway, de J.B. Priestley y dirigido por Àngel Llàcer, en la que compartirá elenco con Júlia Bonjoch y David Verdaguer, entre otros.