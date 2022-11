Canizales, en Princeton con su reivindicativa novela gráfica ‘Amazona’

Cuenta Canizales que la última vez que había visitado Nueva York fue un mes antes del atentado del 11-S de las Torres Gemelas. Ahora, 21 años después, el ilustrador, mallorquín de adopción, ha viajado a Princeton, a una hora de la Gran Manzana, para ofrecer una charla en la prestigiosa universidad de esta ciudad. Una profesora que imparte clases de castellano en este centro le invitó para que hablara, concretamente, de su novela gráfica Amazona (2019). Sin embargo, el autor explica a Ultima Hora que también habló de su trabajo y de su obra en general.

«Me han invitado hasta en tres ocasiones y desde hace un año hemos estado intentando que pudiera hacer esta visita», cuenta Canizales. Por culpa de la pandemia, el autor tuvo que ofrecer dos charlas en formato virtual, pero ahora, por fin, ha podido llevarlo a cabo de forma presencial. La conferencia se organizó nada más y nada menos que el 31 de octubre, un día muy señalado en la cultura estadounidense. «Era como estar en una película, porque algo así solo lo había visto en el cine», reconoce.

«Amazona está basada en hechos reales y la mayor parte de la historia se desarrolla en unas horas del sábado 28 de junio de 2014. Andrea, una mujer originaria de una comunidad indígena de la profundidad de la selva amazónica, hace un largo viaje de vuelta de las condiciones de vida insalubres y hacinamiento a las que se ven forzados en la ciudad de Cali a su territorio de origen, que ahora está tomado por una explotación minera y custodiado por un grupo armado», reza el argumento. Una obra muy dura y reivindicativa que los alumnos ya habían leído previamente a la actividad, tal y como subraya Canizales. Asimismo, aprovechando el viaje, también dedicó ejemplares de sus libros en la conocida librería Books of Wonder de Nueva York. El evento estuvo organizado por la editorial que publica a Canizales allí, Lerner Books.

Emociones

Por otra parte, la conocida editorial Vicens Vives acaba de publicar una colección de cinco libros de Canizales en los que aborda la temática de las emociones en los más pequeños. «Se interesaron por una colección que me publicaron en China que se llamaba Estoy lleno de colores. Eran diez libritos de cartón y cada uno se centraba en una emoción. Así, siguiendo la tendencia de representar las emociones con colores, cada volumen explora diversas facetas que pueden tener una emoción, aunque se relaciona con otros libros para mostrar la diversidad de emociones que hay.

A Vives le gustó esa serie y se lanzaron a publicarla con cinco títulos que arrancan con A veces me siento... y continúa con un color: gris, naranja, amarillo, verde y rojo. Por ejemplo, el gris habla de la timidez, pues es un color que puede hacer referencia a esa nube que tapa el sol o como cuando quiero hablar, pero no me salen las palabras», detalla.

Finalmente, entre otra de sus novedades está la publicación de Guapa canta, un libro cantado que se basa en el popular cuento del autor Guapa (Apila, 2016). Para este proyecto, el autor ha expandido el universo del cuento, añadiendo más texto, convirtiéndolo en verso y en canción. En este último apartado ha trabajado con el músico Raffaele Maltoni y su equipo de artistas, aunque el propio Canizales también se ha metido en la piel de uno de sus personajes: el ogro. El libro incluye dos códigos QR, uno con toda la canción cantada y otro enlaza a la parte musical solamente, para poder hacer un karaoke.