Geodesia es el título de la exposición de la artista Olimpia Velasco en Madrid. Esta semana se inauguró esta muestra, en el Instituto Geográfico Nacional, donde se podrá visitar hasta el 23 de diciembre. «Es una puesta en escena de una investigación que me ha financiado el Govern. Interpreto de forma artística los vértices geodésicos de Mallorca, un proyecto que desde un principio interesó al Instituto Geográfico Nacional», señala la artista madrileña, vecina de El Terreno desde hace años.

«He recorrido la mayoría de los más de 150 vértices geodésicos de Mallorca, situados en los puntos más altos de la Isla, marcados con un hito, y he interpretado de forma artística lo que he contemplado desde las alturas en un radio de 360 grados», apuntó Velasco. «El paisaje es la memoria», añadió.



En este sentido, el público pudo disfrutar de los denominados dibujos Topologías de la triangulación de Mallorca en las zonas de Alcúdia, Portocolom, Enderrocat, Sa Dragonera, Campos y Cabrera, entre otros. Además, vieron un vídeo instalación del trabajo de la creadora sobre el terreno o las varas de medición de terreno utilizadas en el pasado por los geógrafos.

Estos vértices geodésicos sirvieron antes de la llegada del GPS para que geógrafos y cartógrafos elaboraran mapas detallados de Mallorca. «Se utilizaron para medir el mundo», explicó la artista. A modo de ejemplo, Velasco instaló media docena de estos hitos (pilones blancos de un metro de altura), en la Casa del Mapa, del Instituto Geográfico Nacional, elaborados con piedra de Binissalem y coronados por franjas de colores, los que quedaron en la retina de la pintora y escultura tras contemplar la Isla desde las alturas (Cura, Picamosques, Enderrocat, etc.). «Quería aportar materiales que nos acercaran al marés mallorquín», afirmó. En su trabajo de investigación sobre el terreno, la artista accedió a estos vértices geodésicos ocultos en terrenos agrestes, caminos de fincas cerradas ilegalmente por nuevos propietarios alemanes (previo aviso al departamento de Medi Ambient del Govern) o a possessions, como una de Artà, gracias a la colaboración del dueño pagès.