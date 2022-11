El rey Felipe VI presidirá en Palma la 54 edición de la Conferencia Anual del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM), que se celebrará entre los días 11 y 13 de noviembre en Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

De esta forma, su Majestad asistirá el jueves 10 de noviembre a la cena de bienvenida, que tendrá lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB), mientras que el viernes 11 acudirá al acto de apertura del CIMAM en Es Baluard.

El museo palmesano acoge y coorganiza la Conferencia Anual CIMAM 2022, bajo el título de 'The Attentive Museum. Permeable Practices for a Common Ground'. Con motivo del 60 aniversario de CIMAM (1962–2022), la Conferencia Anual de este año explorará cómo los museos pueden abrazar, asociarse y escuchar activamente. También reivindicará la urgencia para que los museos se adapten y se conviertan en espacios de encuentro y hospitalidad compartida, permitiéndose ser una comunidad permeable y vulnerable capaz de encarnar múltiples cuerpos; institucional, político, social, humano o no humano.