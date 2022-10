J. M. Calleja protagoniza la cuarta caja de Sa Soll con sus poemas inéditos de los 70

El performer, editor y agitador cultural J. M. Calleja (Mataró, 1952) es el protagonista de la cuarta caja de Sa Soll, el proyecto editorial independiente impulsado por el artista Horacio Sapere y que está dedicado a la poesía visual. En este caso, el catalán ofrece un pequeño libro con 20 poemas inéditos de los años 70, un cartel –con fotografía realizada por los alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Guadalajara, México–, cinco poemas-postales, cuatro sellos, una fotografía de la época tomada por Joan A. Ballbé, un texto crítico de Victòria Parra Moyà y uno de presentación firmado por Sapere. La presentación de esta nueva entrega se celebrará el próximo martes 8 de noviembre, a las 19.00 horas. El acto contará con la presencia de Calleja, así como también de Sapere, Parra Moyà y MargalidaPons, esta última como representante de la Universitat de les IllesBalears, institución que apoya esta colección.

«La estrategia que sigue Sa Soll es editar material de artistas que conozco personalmente, con los que haya trabajado o coincidido en algún proyecto de poesía experimental. En este caso, Calleja es un performer internacional que ha recorrido medio mundo y publicado en un montón de sellos. Él es uno de los artistas más interesantes, brossiano como yo y como todos los creadores», señala Sapere, que recuerda que coincidió con Calleja en algunos encuentros realizados en Italia, un país con una «tremenda capacidad de edición».

«Él me iba mandando a Coto dePoesía todo lo que producía a través de esta red del mail art y cuando le propuse participar en Sa Soll le pedí material inédito», cuenta. La respuesta fue este conjunto de veinte poemas que escribió en los años 70. «Esta caja es una joya porque recupera el espíritu de aquellos tiempos, con todos los materiales confeccionados a mano. Son versos muy reivindicativos, con ideas muy comprometidas y mucha sutileza y talento», destaca Sapere.

El artista y editor Horacio Sapere posa en Palma. Foto: JAUME MOREY

J. M. Calleja se suma así a PepCanyelles, Mariann McErlain, Pato Conde, Clemente Padín y Bartomeu Ferrando, que ya forman parte de esta red que configura Sa Soll, una iniciativa con reminiscencias del pasado, con el trabajo artesanal por bandera, sin prisas, pero sin perder de vista el presente y el futuro. No en vano, como avisa Sapere, Sa Soll no entiende de tiempos rígidos e inflexibles, no se rige por las mismas reglas que otros sellos. De hecho, la de Calleja es la última entrega vinculada a Finis Africae, librería ubicada en la Plaça Alexander Fleming que hasta ahora le servía de escaparate. A pesar de ese ritmo pausado, la mente deSapere no deja de trabajar y ya avanza los nombres de los protagonistas de las próximsa cajas: María Isabel Uribe y Lucía Peiró.