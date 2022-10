El colectivo El Palomar, creado en Barcelona en 2013 por Mariokissme (Mario Páez) y R. Marcos Mota (Rafa Marcos), presentó ayer por la mañana en el CAC Ses Voltes de Palma The Rage We Have Long Lived With, llevado a cabo en los talleres de la Fundació Miró Mallorca. El trabajo realizado trata de una producción de obra gráfica que responde a la «necesidad de un cuerpo de trabajo en arte contemporáneo realizado por artistas trans y que remite a la herencia del pancartismo del activismo LGTBIQ».

La producción consiste en una serie de múltiples obras únicas que usan el medio serigráfico como método de producción, no de reproducción.

La presentación celebrada ayer era una muestra abierta al público de lo que los artistas han llevado a cabo a lo largo de dos semanas de residencia en los talleres de la Fundació Miró, como resultado de la beca Crida de creación e investigación.