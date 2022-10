Kate O’Toole: «Las plataformas no matan el cine, el entretenimiento evoluciona»

La actriz británica Kate O’Toole mira el mundo con los ojos azules de su padre, Peter O’Toole, conocido internacionalmente por interpretar a ‘Lawrence de Arabia’, y con la tranquilidad de quien que lleva años dedicándose al difícil oficio de la actuación. Desde que se subió a las tablas a principios de los 80 con el montaje de El rehén en el Irish Arts Centre de Nueva York, del hoy laureado director Jim Sheridan, la intérprete y actriz ha vivido la evolución de un oficio que se ha transformado desde las pequeñas salas de cine hasta la irrupción de las plataformas de streaming.

Plataformas

«No creo que las plataformas estén matando el cine, lo que sí que es cierto que el entretenimiento evoluciona, cambia, no se mantiene estático y lo único que puedo predecir es que las formas de consumir se transforman todo el tiempo», explica en una entrevista en Valladolid. Unos cambios en la industria cinematográfica que también se han traducido en un mayor número de mujeres involucradas en la dirección y la creación de contenidos, algo que achaca a las políticas de algunos gobiernos –con subvenciones o cuotas– y, sobre todo, a la representación y a la educación. «Cuando hablo de educación me refiero a que antes las chicas jóvenes crecían pensando que todos los directores eran hombres, pero si se empieza mostrando desde que las mujeres tienen todo tipo de oportunidades en el mundo del cine, su presencia no se convierte en un hecho extraño», asegura. La actriz visita Valladolid como presidenta del jurado de la sección oficial de la 67ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), se celebró ayer y en la que se entregaron la espigas de honor al director irlandés Jim Sheridan y al actor español Antonio Resines, que no pudo recogerlo por dar positivo en COVID. Un festival del que O’Toole destaca el «el alto nivel de las películas seleccionadas» y que supone una magnífica oportunidad para que el público vea «un tipo de cine más razonado».