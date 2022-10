Can Lliro acoge una velada de guitarras rápidas con Guadalupe Plata y Mantra

Can Lliro (Manacor) propone una velada al calor del rock, indie, surf y psicodelia de los andaluces Guadalupe Plata y el conjunto de Felanitx, Mantra, quienes medirán sus propuestas en el escenario esta noche a partir de las 23.30. Guadalupe Plata, un fogoso power trío que debe su nombre a la imagen de la Virgen de su localidad natal, Úbeda, se dieron a conocer por su peculiar modo de conjugar blues con rock, jazz, psicodelia y flamenco. Su fuerza se basa en la sencillez de sus guitarras, la ausencia de electrónica y en el surrealismo y oscuridad de sus letras. Sus conciertos suelen sumir al público en un lodazal de sonidos oscuros e hipnóticos, con los que Pedro de Dios, Carlos Jimena y Paco Luis Martos se desempeñan irradiando la misma intensidad que el ‘Cholo’ Simeone dirigiendo al equipo desde la banda.

Y es que, como dijo Churchill, «nunca tan pocos hicieron tanto» (refiriéndose a la resilencia de la maltrecha aviación británica frente a las embestidas de la Luftwaffe alemana). Esta cita es ideal para definir a un grupo que con muy pocos instrumentos es capaz de recrear sonoridades impropias de un trío, que sobre el escenario parece multiplicarse. Precisamente, sobre las tablas es donde mejor se desenvuelven, su directo destila fuerza por los cuatro costados. Siempre rápidos, viscerales y paranoicos, tocan a volúmenes no aptos para todos los oídos, logrando que lo macarra y lo refinado se den la mano.

Mantra

Dejando a un lado los últimos coletazos de los ochenta, no ha existido otra época más intensa en el mundo del indie que los primeros compases de los noventa. Cada dos por tres aparecían bandas que parecía que iban a cambiar la historia; que combinaban géneros y concebían nuevos estilos sobre la marcha; que mezclaban instrumentos, estéticas y recursos sin miedo al fracaso o al ridículo. Mantra hubiese encajado en aquellos días. Los de Felanitx son un cuarteto con oficio, que siguiendo los pasos de The La’s, Oasis y The Stone Roses han desarrollado en un tiempo récord una personalidad propia. Se presentan a la cita como escuderos de lujo de Guadalupe Plata y nuevo material, el sencillo All I nedd, adelanto de su inminente nuevo álbum. Si les preguntan por sus influencias, comprobarán que apuntan más allá de los sonidos alternativos, partiendo del pop británico de los sesenta, noventa y actual, y perfilando el rock and roll, rockabilly, grunge y punk.