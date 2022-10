La cultura mallorquina viaja a Leipzig con una jornada especial del FLEM

Tras su jornada especial en Nueva York de mayo y de la celebración del festival principal en Magaluf hace apenas un mes, el FLEM (Festival Literatura Expandida) viajará el día 29 de octubre hasta Sajonia. Concretamente a la alemana Leipzig donde el hotel Innside by Meliá de la ciudad dará a conocer la cultura mallorquina con el acto Live for the arts. Culture beyond limits que difundirá y unirá el hacer artístico mallorquín con el alemán. Como han destacado en una nota, Leipzig se caracteriza por ser una ciudad que apuesta por la cultura musical, historia, arte y diseño. Así pues, es el encaje perfecto para esta iniciativa impulsada por la librería Rata Corner de Palma, que acaba de celebrar una muy exitosa segunda edición del FLEM en Magaluf, y une a Alemania como segundo país visitado tras la incursión en Nueva York del mes de mayo.

En esta ocasión, los artistas isleños que destacan en la programación son el pintor Joan Aguiló y la dramaturga Catalina Florit que ya se encuentran en Alemania para desarrollar su proyecto multidisciplinar Anonymous Heroes, que busca la esencia y la identidad de la ciudad donde se realiza a través de sus habitantes para dar así visibilidad a aquellas personas anónimas que crean riqueza inmaterial. La música, por su parte, correrá a cargo de las artistas Aina Zanoguera y Clara Ingold, colaboradoras habituales tanto de Rata Corner como del FLEM. Ingold presentará su espectáculo No es un monólogo, no es un concierto, es el show de Clara Ingold, mientras que Zanoguera ofrecerá una actuación en directo para cerrar la jornada. Retrospectiva A su vez, sobresale también la exposición Die Hausfrauninsel, organizada por Casa Planas y el Instituto Goethe Barcelona, y que reúne varios proyectos de investigación artística realizados en Mallorca entre 2019 y 2021 donde se podrán ver piezas de Marina Planas, Stephanie Unruh, Angela Bonadies, Gunnar Friel y Lilly Lulay. Además, los escritores Charlotte Kerner, alemana residente a caballo entre Alemania y Mallorca, y Thomas Fitzner, periodista y subdirector en su momento del Mallorca Zeitung, mantendrán una conversación sobre la conexión de varios territorios a través de la literatura que tendrá Mallorca como eje principal.