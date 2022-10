El Còmic Nostrum 2022 llena a rebosar el Casal Solleric con gran éxito de público

El Còmic Nostrum 2022 arrancó este jueves su andadura con una gran acogida de público –mayoritariamente joven– que llenaron las diferentes salas del Casal Solleric donde se hospedan las tres exposiciones que este año conforman la tríada elegida por el Clúster de Còmic para celebrar, engatusar y llenar de viñetas coloridas los ojos de los visitantes. Las tres muestras que recibieron a los curiosos fueron Joe Kubert Còmics, comisariada por Florentino Flórez y Frédéric Mazano; Blake i Mortimer, a cargo de Juan Roig y con la presencia del autor, André Julliard, invitado internacional de este año; y Sundays, una muestra de las páginas dominicales de las primeras décadas del siglo XX.

La propuesta que se encargaba de introducir al público a este universo cómic particular era la de Julliard, autor francés que se mostró «encantado» de venir a la Isla, la cual «me ha sido descubierta gracias al Còmic Nostrum». No obstante, además de la Isla, el festival le ha permitido «poder ver de primera mano el trabajo de Kubert, a quien he leído mucho», lo cual era, precisamente, uno de los objetivos de la exposición: «Que la gente lo siga leyendo porque, además, es para todo el mundo», destacaron los comisarios de la muestra sobre Joe Kubert, que ocupa el entresuelo. El perfil del público fue de lo más variado. Desde niños pequeños que no apartaban la mirada de las vistosas páginas colgantes, quién sabe si teniendo una epifanía vital que les lleve a emprender una carrera artística y que narrarán en futuras entrevistas, hasta sus padres, –hoy, meros acompañantes–, igual de boquiabiertos.

Juventud

La audiencia, generalmente muy joven repleta de estudiantes, fue fluyendo como un río de sala en sala, parándose y comentando las obras más interesantes y rehaciendo los pasos dados a veces para poder disfrutar, un poco más, de esa ilustración que les había cautivado. Y no era fácil poder ver los detalles de los autores en las creaciones, sobre todo al inicio de la inauguración, ya que decenas y decenas de cabezas paseaban por el lugar. Y es que la asistencia fue, sin duda, muy elevada, y tardó un poco que se dispersaran para poder disfrutar con calma de las propuestas.

El autor André Julliard (sobre estas líneas, de blanco en el centro de la imagen) estuvo presente en la inauguración donde explicó que se alegraba de poder ver de primera mano el trabajo de Kubert. Lo mismo ocurrió con muchos de los asistentes, pero con su propia figura, ya que Julliard es considerado uno de los grandes dibujantes franceses, y el Solleric acoge parte de sus creaciones.

A su vez, también se aprovechó para dar a conocer a la ganadora del premio Còmic Art Jove 2022, que fue a parar a Lorena Varea por Cuando no pueda recordarte, mientras que Riquer, de Aitor Holgado, y Hostel, el gran azul, de Marina Victoria Zapata, fueron segundo y tercer premio. En el mostrador del Born también se pudo disfrutar de Totes som tebeos!!, homenaje realizado por Max que se une a las propuestas de este año que a partir de ayer arrancan varios días de una programación repleta de actividades como mesas redondas, visitas guiadas, concursos de disfraces, etcétera.