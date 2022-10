Luz Gabás: «Las novelas que me gustan deben enseñar, entretener y conmover»

Al recibir el Premio Planeta, el sábado por la noche en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, Luz Gabás (Monzón, 1968) confesó estar «muy orgullosa por haber podido escribir un libro de tal envergadura». La oscense, que vive en la localidad de Benasque, se refería a Lejos de Luisiana, merecedora de un millón de euros por el galardón y ambientada a finales del siglo XVIII, cuando la ribera este del Misisipi pasó a manos inglesas y, la parte oeste, a España.

«La historia empieza en 1763, cuando la Guerra de los Siete Años ha terminado», avanzó la prosista, que asumió que «en una novela histórica es importante llegar a un equilibrio entre el contexto histórico y la ficción». Gabás aclaró que «el trabajo de documentación ha sido muy difícil, he tenido la ayuda de mi hermana», y detalló su fórmula de trabajo: «Analizo el contexto histórico e intento que sea verosímil, aunque contenga un punto de vista actual».

La autora declaró que «viví un año en Estados Unidos, circunstancia que me ha servido al escribir el libro», y desveló que «el detonante de la escritura de la novela fue el encargo de un relato sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos, que me permitió indagar en la figura de Bernardo de Gálvez (Málaga, 1746 – Tacubaya, 1786) y me di cuenta de que había una historia interesante».

Gabás dijo que «en la trama salen pioneros, aventureros, criollos franceses, esclavos africanos, comerciantes de pieles e indios de distintas tribus», y enfatizó que «los personajes secundarios me gustan mucho, son muy importantes para mí, lo quiero saber todo de ellos antes de empezar». En ese sentido, estos personajes secundarios están inspirados en personas reales, a excepción de los protagonistas, que son de ficción. La autora ha investigado en diversos fondos documentales.

El amor

Para construir el argumento, la novelista recurre a una historia de amor entre un indio y una francesa. «Las novelas que me gustan deben enseñar, entretener y conmover, y por esa razón quise incluir una historia de amor potente», indicó Gabás, quien recordó que «esta novela casi me cuesta la salud, ha sido un gran esfuerzo para poder equilibrar la historia y la literatura, que es el gran reto de toda novela histórica».

En su domicilio de Benasque (Alto Aragón), la que fue su alcaldesa entre los años 2011 y 2015, ha escrito Lejos de Luisiana. «Se puede vivir en la España rural, pero hay que creérselo y se necesitan medidas políticas reales basadas en el conocimiento real de la gente que vive en el entorno rural», dijo.

En el sello Planeta, Gabás publicó Palmeras en la nieve (2012), ambientada en Guinea Ecuatorial, que fue un gran éxito comercial y dio paso a una versión en cine, protagonizada por Adriana Ugarte y Mario Casas. «Tenemos una cultura cinematográfica y, por ello, estoy acostumbrada a desarrollar tramas en forma de escenas, que voy llenando de elementos, como en una película», concluyó.

Tanto la novela ganadora como la finalista del Planeta se pondrán a la venta a partir del 4 de noviembre, con una primera edición de 210.000 y 90.000 ejemplares, respectivamente. Comenzará en ese momento una gira de promoción por toda España de los dos libros, con inicio en Madrid y que acabará en Sevilla.