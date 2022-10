Pere Colom capta la divinidad de la mujer anónima en su libro ‘Mallorca. Deeses de cos i ànima’

Estaba visitando Las tres gracias cuando, de repente, me di cuenta de que esas mujeres, que son la parte central del cuadro, no eran nadie conocido, y me pregunté: «¿Quiénes debían ser?». Este es el germen que, tras la correcta riega, ha dado como fruto Mallorca. Deeses de cos i ànima, un libro que recoge las fotografías con las que Pere Colom (Sóller, 1955) ha pretendido captar a «la nueva mujer mallorquina» y, en ella, a «toda mujer que vemos por la calle y que, de alguna manera, nos enamora, porque aunque no sea conocida, ella misma también es una diosa». El libro será presentado a las 19.00 horas el viernes 14 de octubre en un acto en el Col·legi d’Advocats en el que participará Maria de la Pau Janer, Joan Carles Oliver, Roser Amills y Pilar Ribal

El mallorquín explica que ha buscado a aquellas que «no son modelos» y que se encontraban en «un estudio sin experiencia previa» para hallar, precisamente, «a esa mujer desconocida que ni ella misma se puede imaginar que puede formar parte de un libro como este». Y a pesar de que «es difícil desvestirse ante alguien que no conoces, pero he conseguido que se sientan cómodas y, una vez que expliqué el concepto, lo entendían perfectamente». Naturalidad En cualquier caso «no buscaba la pose, sino el aspecto más natural posible que ocurre en esos primeros minutos de la sesión», razón por la cual nunca se alargaba mucho en las jornadas fotográficas por miedo a que el posado fuera algo más forzado. «El momento en el que se encuentran ante la cámara por primera vez es el más importante», destaca. El resultado es «un homenaje a la mujer, a todas las mujeres que se han dejado fotografiar en mi vida y a esa mujer desconocida que es la que me ha ayudado en mi carrera, en la que siempre las he fotografiado». Además, «no hay un esquema ni un patrón, sino que las modelos son de todas las edades, tamaños, etcétera. No hay un modelo estético. El único filtro es ese punto de enamoramiento que te produce cuando estás en la calle o en el supermercado y cruzas miradas con alguien y piensas: «¿Qué ha pasado aquí?. Y es la diosa que llevan dentro lo que he pretendido sacar», relata Colom. Por último, cabe destacar que todas las modelos que han participado en el libro han escrito algo de ellas mismas en las páginas que acompañan sus instantáneas, mostrando, así, no solo sus cuerpos, sino también parte de sus almas, según indicó el autor.