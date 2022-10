El Evolution Film Festival da un salto de calidad en su undécima edición

Cuando el Evolution Mallorca International Film Festival llegó a su décima edición el año pasado, la de la consolidación, su directora, Sandra Lipski, hablaba de que ahora se abría un nuevo camino para el certamen en esta segunda década de años. Parece habérselo tomado en serio ya que Lipski ha anunciado la mañana de este martes desde el Hotel Portitxol la programación completa y las novedades del Evolution de este año en el que se da, claramente, un salto en cuanto a programación, propuestas, patrocinios e invitados. Visiblemente emocionada, Lipski no podía contener las ganas de anunciar a bombo y platillo todo lo que llega a Mallorca entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre con su festival.

Para empezar, la inauguración, que será en el Teatre Principal, correrá a cargo del ganador de la Palma de Oro en Cannes de este año, Ruben Östlund, quien presentará su film El triángulo de la tristeza. Pero esto es solo el inicio. A Östlund se suman los nombres de los ya anunciados Lone Scherfig, directora de cintas como One day; la actriz Laia Costa, cuyo trabajo en Cinco lobitos está ganando mucha repercusión este año; Ed Lachmann, quien recibirá un nuevo premio destinado a la dirección de fotografía llamado Evolution Cinematographer Icon, que se enmarca dentro del impulso que el festival pretende dar a esta parte de la profesión fílmica.

A todos ellos, además, se suma un nuevo premio que se entregará de manera anual en el Evolution y será otorgado por la Mallorca Film Commission, como anunció el conseller Andreu Serra. En la edición de este año será para la actriz alemana Nastassja Kinski, que ha trabajado en cintas como Paris, Texas, Tess y Cat People. Lipski, por su parte, también avanzó que la colaboración con distintas publicaciones especializadas en fotografía como son British Cinematographer y Camera & Light Magazine permitirá charlas sobre el tema y, además, la conexión en directo el día 28 de otubre en el CineCiutat con Lawraence Sher, director de fotografía de la película Joker, quien entrará vía videoconferencia tras la proyección de la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y que está ahora trabajando en su secuela.

En total, el Evolution presenta 127 títulos que son el resultado de una selección sobre 1500 propuestas y que contará, a su vez, con un buen número de producciones locales en todos los formatos, ya sea cortometraje, largometraje, ficción, documental, etcétera. Del talento local, de hecho, habrá nombres como Jaume Carrió, David Mataró, Miki Durán, Miguel Ángel Marqués Bordoy, Toni Bestard, Javier Pueyo, Valentine Iconaru, Silvia Ventayol, Joan Bover, etcétera. Otros títulos a tener en cuenta son los estrenos a nivel nacional y una extensa programación de operas primas. De estos grupos estarán las películas Take the night, de Seth McTigue, Labyrinth, de Xue Ma, Sweet Disaster, de Laura Lehmus, In her name, de Sarah Carter, El que sabem, de Jordi Núñez, Magdalena, de Filip Gieldon, Charly, de Alisa Kolosova, Call Jane, de Phyllis Nagy, y There's always hope, de Tim Lewiston.

Finalmente, la película que clausurará la 11 edición del Evolution Film Festival en el Palau de Congressos el día 1 de noviembre será La maternal, de la directora española Pilar Palomero, quien ganó el año pasado el Goya a Mejor Película y Mejor Dirección Novel por Las niñas. Por último, cabe destacar que se retomará el Cine con coche en Port Adriano, el Café con cine en el Rialto Living, además de nuevas colaboraciones con sponsors, proyecciones y el apoyo de las instituciones. En definitiva, el Evolution crece en su décimoprimera edición tanto en programa como en equipo y premios, logrando no ya la consolidación, sino un salto de calidad.