Hace apenas tres meses la ya flamante Premio Nobel de Literatura 2022, la escritora francesa Annie Ernaux (Lilebonne, 1940), paseaba por Palma. La autora de títulos como La vergüenza, El lugar, Memoria de chica o El uso de la foto asistió al Atlàntida Mallorca Film Fest junto a su hijo David Ernaux Briot para presentar el documental dirigido por este último, The Super 8 Years. La película, contó el cineasta en la entrevista, tiene como punto de partida «las grabaciones que hizo mi padre entre 1972 y 1981, que durante mucho tiempo no habíamos visto y que quise recuperar para enseñar a mis hijos».

Cuánto me alegro del Premio Nobel a Annie Ernaux.



Este verano vino a Atlàntida Mallorca y fue encantadora, dio todas las facilidades y firmó centenares de libros en @ratacorner



En @Filmin estrenaremos su documental en exclusiva en 2023.

Sin embargo, no esta visita tan reciente no fue la primera de Ernaux a Mallorca. Tres años antes, la autora fue distinguida con el Premio Formentor 2019. Recogió la distinción, dotada con 50.000 euros, el 20 de septiembre de ese mismo año, en la primera jornada de las Converses Literàries. En la entrevista que concedió a este periódico, afirmó que "la memoria es mi instrumento de escritura, del pasado saco el material para mis libros», así como que «el presente no tiene forma, es una línea entre el pasado y el futuro, yo nunca escribiría una distopía».