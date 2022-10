Carme Garí, soprano: «Unimos voz, arpa, chelo, danza y palmas para ofrecer un espectáculo completo»

La soprano Carme Garí es una apasionada de la lírica española porque permite, dice, organizar espectáculos en los que, además de la música y la danza, se pueden incluir elementos de vestuario y de una cierta dramatización que enriquecen la propuesta. Por eso, como directora del II festival Son Bono ‘Entre la Mar i Bellver’ ha programado una despedida de la temporada bajo el título Música Ibérica y Mantonegro, con piezas de autores como Federico García Lorca, Falla, Albéniz, Sorozábal o Barbieri, entre otros. La cita es este jueves 6 de octubre, a las 19.00 horas, en las bodegas Ribas de Consell.

Durante el concierto, además de Garí, subirán al escenario la arpista Helena Garreta, el violonchelista Gabriel Fiol y la bailarina Stella García. El programa ofrece la particularidad de combinar dos instrumentos como el arpa y el violonchelo, un «maridaje poco habitual, pero que, juntos, funcionan muy bien porque permiten diferentes combinaciones y sonoridades y podríamos decir que el resultado se asemeja al de una pequeña orquesta, aunque es un concierto de cámara», explica la soprano. «Por un lado, el sonido del arpa se asemeja al de un piano, es un instrumento muy amplio, y, por otra, el chelo es más melódico».

Respecto a las palmas, añade, «las utilizamos como si se tratara de un instrumento más y las tocamos todos en diferentes momentos y la aportación de la danza engrandece y redondea la propuesta», reflexiona.

Por un lado actuará Stella García, «que es una bailarina formada en clásico, pero que, al mismo tiempo, estudió danza española y con la que ya hemos trabajado en otros conciertos; por otro, Helena, la arpista, también es bailaora, y como hizo este verano en Son Bono de Palma ofrecerá un bis muy flamenco en el que invitará a participar al público; finalmente, Gabriel estudió una temporada guitarra flamenca y, en cuanto a mí, me gusta mucho cantar este repertorio, me siento cómoda en él como soprano lírica ligera; además, cuidamos esa parte de espectáculo que también me atrae y que se refiere al tipo de vestuario o el uso de elementos como abanicos o mantones que aportan un plus de dramatización, de interpretación».

Programa

Sobre el programa, cuidadosamente escogido y pensado entre los cuatro, «buscando un equilibrio», Garí avanza algunos títulos: «Por ejemplo, hemos incluido temas de origen popular con arreglos de piano de Federico García Lorca, que son muy conocidos, como Los cuatro muleros. El Asturias de Albéniz, que podríamos calificar de exuberante; las canciones populares de Falla; un aria de La Tabernera del puerto, de Sorozábal; otra de El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, y un tema algo peculiar, diferente, Es este Burdeos. Chateau Margaux, de Manuel Fernández Caballero, que habla de una cantante que va bebiendo vino y se va emborrachando».

Estos son solo algunos de los autores que repasarán estos artistas a quienes, además de la amistad, une su amor por diferentes estilos musicales y que, como en esta ocasión, «buscamos innovar, tanto desde la tradición como desde la contemporaneidad». El concierto de Consell contará con la degustación de un tast de vino de las bodegas Ribas.