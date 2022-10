‘El triángulo de la tristeza’, de Ruben Östlund, abrirá el festival Evolution

La cinta del director sueco Ruben Östlund, El triángulo de la tristeza, será la encargada de inaugurar la edición de este año del Evolution Mallorca Film Festival el 26 de octubre en el Teatre Principal de Palma. Se trata del título ganador de la Palma de Oro de este año en el Festival de Cannes. Además, el director de fotografía Ed Lachman, encargado de cintas como Las vírgenes suicidas o Lejos del cielo, recibirá el premio Evolution Cinematography ICON del festival.

La cinta de Östlund, a quien Ultima Hora entrevistó en exclusiva en su casa de la Isla el pasado mes de agosto, fue reconocida en el prestigioso festival del sur de Francia. Se trata de una crítica de la alta sociedad llevada a cabo desde la ironía característica del cineasta que es, curiosamente, uno de los únicos tres directores que ha ganado dos veces seguidas ese premio junto a Francis Ford Coppola y Michael Haneke. Por otro lado, Lachman se suma a la lista de premiados de esta edición del Evolution, que será la número 11, y en la que ya se anunciaron los galardones de la actriz Laia Costa, protagonista de cintas como Victoria y Only You, y el reconocimiento a la directora danesa Lone Scherfig, autora de Italiano para principiantes y One Day (Siempre el mismo día).

El director de fotografía Ed Lachman.

Lachman ha trabajado con importantes directores como Sofia Coppola, Wim Wenders, Steven Soderbergh o Paul Schrader, entre otros. Dos de sus trabajos más reconocidos son Lejos del cielo y Carol, ambos de Todd Haynes y lograron sendas nominaciones al Oscar para Lachman, aunque se le resistieron. Así pues, la undécima edición del Evolution llegará entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre con una programación todavía por desvelar, pero con importantes nombres de la industria del cine tanto actuales como asentados desde hace años como son Östlund, Lachman, Costa y Scherfig, logrando asentar el certamen fílmico más importante del otoño isleño.