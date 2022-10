El festival Doo Wop Fever llega a Mallorca, concretamente a Artà, en su cuarta edición después de una larga espera postergada por la pandemia. Este evento, que recupera los sonidos y armonías de la música americana de los años 50 y el primer Rock’n’Roll, acogerá en su primera vez en la Isla hasta once formaciones actuales que recrean esos sonidos en la actualidad. El acto tendrá lugar el 29 de octubre de este año en el Artà Teatre.

Doo Wop Fever es una iniciativa que nació en 2017 en La Roda (Albacete), población que acogió las tres ediciones anteriores en un formato más modesto y con menos bandas. Su traslado a Mallorca para su cuarta edición ya se planificó para 2020. Sin embargo, las medidas de distanciamiento provocadas por la pandemia de la Covid-19 obligaron a cancelar la primera fecha prevista y desaconsejaron llevarla a cabo al año siguiente. Superados los problemas, la organización ha echado al resto y, con algunos pocos cambios del cartel previsto hace dos años, por fin se podrá celebrar.

¿Qué es el Doo Wop?

Once grupos de Doo Wop de lo mejor del Viejo Continente se darán cita en Artá. Pero ¿qué es eso del Doo Wop? Para los profanos, se trata de un género musical que surge en los EEUU a finales de los años 40 y que une la tradición vocal del Góspel con la actitud transgresora del Rhythm&Blues. Con la evolución musical de los 50, se adapta como uno de los estilos fundamentales del primer Rock’n’Roll. Las armonías vocales a base de onomatopeyas (Doo Wop, Shubidubi, Rama Lama Ding Dong, etc) que arropan la melodía principal cantada por una voz solista, son la principal característica de esta música que fue practicada por miles de comjuntos a lo largo y ancho del país de las barras y estrellas.

Los grupos

Con los años y diversos revivals (todo el mundo recuerda, por ejemplo, a Rocky Sharpe and the Replays), esta forma de hacer música ha seguido recogiendo adeptos que han creado una activa escena Europea que, a día de hoy, goza de una excelente salud. Prueba de ello, es que visitarán Artá grupos tanto alemanes como españoles. Aunque en Italia y Gran Bretaña también hay practicantes del mismo. Estos grupos son The Crystalairs, The Chotalls, The Traveling Voices, The Nymonics, The Whisperones, The Fairytales y The Chaperals por Alemania; y The Velvet Candles, The Sparkles, The New Angels y The Mallor-Kings por España.