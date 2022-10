El actor, director y escritor mallorquín Martín Garrido Ramis contará este otoño con tres obras teatrales en los escenarios de Madrid. Desde hace cuatro meses permanece en cartel la sátira El rey que cazaba elefantes; el pasado jueves estrenó en el Teatro de las Aguas la comedia de humor negro La presidenta; y el 2 de noviembre subirá a escena Una hora con Matías, escrita por Ramis y dirigida por la actriz isleña Beatriz Barón.

En el estreno de La presidenta casi se llenó la sala de La Latina. Se trata de una comedia cáustica que podría subtitularse Fabricando a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. «Es, como la mayoría de mis obras, un montaje surrealista, sarcástico y dominado por el humor negro», afirmó Ramis, quien ironiza sobre la creación del «fenómeno Ayuso».

El autor reconoce que le ha sido complicado conseguir un elenco protagonista de este esperpento teatral. «No sé si es por miedo a Ayuso, pero tres grupos de protagonistas me han dado la espalda a última hora». No en vano, esta función, en la que aparece un Jaume pijo, prepotente y creído, émulo de Matas, es una sátira que elucubra sobre cómo Esperanza Aguirre, Alberto (se supone que Feijóo) y una tal Dora (García Egea, podría ser), deciden crear a Ayuso. Una becaria del PP a la que al principio desprecian por ir en chándal (pantalón Adidas y sudadera Umbro) y ser la encargada de pasear a ‘Pecas’, el perro de Aguirre, pero a la que al final idolatran por sus opiniones «jóvenes, frescas, improvisadas y de ni sí ni no».

Poco a poco, esta producción de Gabriel Morell, quien también respalda Una hora con Matías, dirigida por la actriz Beatriz Barón, muestra como es –o podría haber sido– el proceso de modelaje de una presidenta con escaso fondo intelectual, pero ideas claras; ínfima memoria y don de gentes. «Vamos a invitar a Ayuso para que vea la obra», dice Morell. «Es una obra para la que me llamaron tras el éxito de la comedia sobre el rey emérito. Y reconozco que da envidia ver a tanta gente en el teatro un jueves, algo impensable en Mallorca», manifiesta.

«Me gustaría estrenar en el Teatre Principal de Palma, que es el teatro del pueblo, y puedo hacerlo en catalán; lo que no me gusta es que me lo impongan», finaliza Martín G. Ramis, actor y director de cine de culto, creador de Mordiendo la vida, El hijo bastardo de Dios o Turbulencia zombi.