Normalmente la manera de promocionar un libro es titularlo «la obra completa» del autor en cuestión. Ese no es el caso de I desitjo i cremo. Poesies incompletes (Proa), la edición y traducción que firma Eloi Creus (Castellar del Vallès, 1992) que reúne por primera vez en catalán «todos los fragmentos legibles de Safo de Lesbos», incluso los hallados más recientemente. El filólogo y traductor presentó este viernes 30 de septiembre el volumen en la librería Lluna (Palma) junto a los poetas Laia Malo y Miquel Àngel Llauger. Este sábado 1 de octubre, a las 12.00 horas, Llauger lo acompañará de nuevo en Món de Llibres, Manacor.

«En realidad lo de ‘poesies incompletes’ tiene que interpretarse como que se trata de la antología más completa de la incompleta obra de Safo, pues hay que tener en cuenta que es muy fragmentaria y que nunca tendremos, ni de lejos, ni un cinco por ciento de lo que compuso. Es, sin duda, la más completa que hay en catalán y puede que hasta en castellano», matiza Creus. En este sentido, asegura que: «Espero que dentro de tres o cuatro años esta edición quede obsoleta, pues eso querrá decir que han aparecido más obras de ella».

Este es, pues, un ejercicio de honestidad y rigor centrado en una figura mítica y legendaria maltratada por la historia y la memoria, a menudo encasillada como la poeta del amor lésbico o, incluso, como una prostituta. «Durante muchos años, se pudieron leer fragmentos de Safo que los propios griegos habían conservado por algún motivo. Todo, pues, nos llega de forma indirecta. Solamente se conservan dos obras más o menos completas. Casualidad o no, las dos son homoeróticas, es decir, abordan el amor homosexual. Por ello, no es de extrañar que pasara a la historia como la poeta del amor lésbico.

Luego, llegó un momento, cuenta el filólogo, en el que los griegos dejaron de copiar las obras de Safo. «Al fin y al cabo, era una mujer que triunfaba en un contexto heteropatriarcal y, encima, hablaba del amor homosexual. Así, cuando se abrió paso la moral griega más conservadora y sobre todo el cristianismo, Safo pasó a ser una mujer de mala fama. », aclara. «Es una maravilla. Hay que pensar que una autora que vivió solo cien años después de Homero compusiera sobre guerras y aventuras y sin contar con una formación previa», subraya.

Accesible

Por otra parte, Creus recalca que este es un libro de poesía totalmente accesible para el público general que tenga interés por la poesía o por Safo. «Trata temas tan universales como el amor, la muerte o la pérdida, sobre lo que queda cuando alguien desaparece. Otro elemento que contribuye a esta accesibilidad es el epílogo que firma Maria Callís, que «relaciona Safo con la literatura catalana», así como los breves comentarios que acompañan cada composición. Finalmente, el libro incluye una selección de 55 testimonios sobre Safo, para que así «cada persona haga su propia lectura».

Al final de su introducción, Creus confiesa que traducir Safo es, ante todo, «un constante ejercicio para controlar la frustración». «No soy un especialista en Safo, aunque soy doctor en Filología Clásica, pero me considero sobre todo traductor literario. Y así lo he enfocado: como una traducción literaria de poesía, aunque es evidente que es necesaria una preparación académica. Lo más frustrante era encontrarme con versos preciosos y que, después de dos o tres palabras, hubiera una laguna. Se rompía el ritmo, pero no tenías nada a lo que aferrarte. Es una lucha contigo mismo».