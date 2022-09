La banda de pospunk The Silos toca este jueves en la sala Es Gremi

The Silos, famosa banda fundada en el Nueva York pospunk de los años 80 y que ya tocaba entonces un rock, country y americana alternativos antes de la que la crítica acuñara esos términos, hará una parada este jueves 29 de septiembre en la sala Es Gremi de Palma en una velada que empezará a las 21.00 horas. El grupo, que fundó Walter Salas-Humara, fue considerado como mejor nueva banda en 1987 por los lectores de la revista Rolling Stone.

A lo largo de su carrera, la voz de Salas-Humara se ha mantenido en perfecto estado de forma. Sus canciones se basan en historias reales y no en abstracciones internas sobre dudas y ansiedad. Sus letras prestan atención a pequeños detalles e incidentes del día a día que llevan el peso de unas letras atentas a lo que acontece y en las que tampoco faltan toques de humor. Cada melodía está marcada por una gran humanidad, la cual ofrece refugio en estos tiempos tan convulsos.

El legado de Walter Salas-Humara parece asegurado; su nombre aparece en 24 álbumes, sus pinturas sobre caballos cuelgan en casas y galerías alrededor del mundo, y sus retratos de perros han aparecido incluso en la película Get Him to the Greek; pero él sigue sin estar preparado para dejarlo.