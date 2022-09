Es una de las intervenciones artísticas que más titulares y disputas han generado en el último año y medio en Palma. Hablamos del famoso y controvertido mural del artista José Luis Mesas que decora la fachada del Hotel Artmadams. Desde su inauguración, la propiedad y el Ajuntament de Palma entraron en una disputa con el fin de mantener, en el primer caso, y de eliminar, en el segundo, esta obra de gran formato que, de momento, sigue intacta. Ahora se abre otro capítulo en este relato: José Luis Mesas ha demandado al propietario del hotel, Jaime España, por el «impago», precisamente, de este popular mural.

El representante legal de Mesas, Tomeu Simonet, del despacho Deux Abogados, contó este martes a Ultima Hora que el artista espera desde la finalización de su intervención que la propiedad le abone «el dinero acordado», una cantidad que prefieren no desvelar, pero que es «considerable». Fue a finales de 2021 cuando Mesas concluyó su trabajo y desde entonces espera que Jaime España, propietario del Artmadams, le pague lo que estaba estipulado entre ambas partes. «Hay un incumplimiento contractual por parte de la propiedad respecto a mi representado, el acuerdo sigue vigente», sentencia Simonet.

Voluntad

En este sentido, cuenta el letrado que «José Luis, con su mejor voluntad, ha estado esperando todo este tiempo, le hizo un requerimiento y se ofreció de mil maneras para arreglar esta situación, pero viendo que era imposible, y aún sabiéndole muy mal, me llamó para iniciar las acciones oportunas». De hecho, «hemos intentado solucionarlo, se ha buscado un acuerdo amistoso, le hicimos un nuevo requerimiento», pero la situación ha llegado a un punto en el que la única vía era la «legal».

El propietario del hotel Artmadams, Jaime España, y el artista José Luis Mesas, en julio de 2021.

En este sentido, Simonet considera además que la obra de Mesas en la fachada del hotel Artmadams «le ha aportado un gran valor al hotel, ha pasado de ser un hotel prácticamente desconocido y sin ningún tipo de relevancia a ser muy conocido y comentado». Sobre todo, con la disputa que mantuvo la propiedad del Artmadams con el Ajuntament, que pedía eliminar la intervención de Mesas, un asunto que aún está en disputa. «No es una situación fácil para él, está muy tocado», cuenta Tomeu Simonet sobre el mal momento que está pasando el propio Mesas debido a este nuevo revés. Mientras, el artista prefiere no ofrecer declaraciones al respecto y que sea la Justicia quien actúe.

«Es falso, ese acuerdo es falso». Así de contundente se mostró el propietario del hotel Artmadams, Jaime España, consultado por este periódico sobre la demanda que le ha interpuesto José Luis Mesas. Según cuenta, «el acuerdo que cerramos fue un acuerdo entre amigos, de manera amistosa», y niega categóricamente el impago. De hecho, narra España que José Luis Mesas ha recibido en torno a 75.000 euros que le fueron abonados «en pagas mensuales durante 16 meses». También otros 25.000 euros, pero esta partida fue destinada a los «gastos derivados de la realización del mural, como pintura, andamios» y todo tipo de materiales. Para Jaime España, la demanda de Mesas ha supuesto «una mala sorpresa», porque «siempre hemos tenido muy buena relación y cuando estaba trabajando en el hotel siempre le vi contento, emocionado, estaba encantado». Por eso no entiende por qué «ahora dice que no le he pagado nada y me pide más».

Hermano

Jaime España explicó que no ha hablado de este asunto con el propio Mesas, siempre ha sido «a través de su hermano, que también estuvo trabajando en la rehabilitación del hotel, entre otras empresas, y tuvimos un problema cuando le corregí algo. Ahí empezó la mala relación y ahora me reclaman más dinero», recuerda el propietario del Artmadams, quien concluye: «Hablando se entiende la gente, pero él [José Luis Mesas] no quiere hablar conmigo».