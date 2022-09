Niña Pastori: «Mi público ha estado siempre ahí, nunca me he sentido sola»

Mucho ha llovido desde que en 1995 viera la luz, Entre dos puertos, el álbum debut de una de nuestras artistas más exitosas y queridas por el público, Niña Pastori (San Fernando, Cádiz, 1997); pero fue en el año 2000 cuando dio el pelotazo definitivo con uno de sus grandes hits, Cai. Muchos otros llegaron más tarde y así han pasado más de 25 años. Unas ‘bodas de plata’ que celebra con el disco recopilatorio, Sigo Navegando (25 años), que esta noche presentará en directo en Palma, a las 21.30 horas, –apertura de puertas a las 20.30–, sobre el escenario de Trui Teatre.

La pandemia obligó a suspender gran parte de su gira nacional en 2021; ¿cómo está siendo para usted volver a los escenarios y ver las caras de sus fans?

—Está siendo muy bonito. El año pasado pudimos hacer alguna cosa pero tuvimos que aplazar así toda la gira. Hemos tenido la oportunidad de volverla a hacer y con muchas ganas. Tengo un público muy fiel en Palma desde hace mucho tiempo, y además tengo a parte de mi familia viviendo allí. Con cada disco o cada gira paso por Mallorca, allí tenía a mi tío, que falleció hace muy poco, y a mis primos, a sus parejas y sus hijos. Me apetece muchísimo volver a cantar ahí, es emocionante.

En estos más de dos años de pandemia, ¿qué ha aprendido Niña Pastori?

—Muchas cosas, porque son muchas cosas las que han pasado; muchos momentos feos. Pero es cierto que las personas, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de olvidar, para seguir adelante, por lo menos yo intento que sea así porque soy muy positiva. ‘Lo pasado, pasado está’, como dicen los viejos, y ahora hay que mirar hacia adelante. Todo pasó muy de repente y al final yo creo que lo que he aprendido es a reafirmar que la familia es lo más importante. Eso yo ya lo sabía, pero ha quedado demostrado. Yo siempre lo he tenido claro, muy claro, que la familia es mi primero. Es verdad que el trabajo es mi vida, me realiza como persona y me da una felicidad tremenda, pero ellos van por delante siempre. Hay que disfrutar de la familia al máximo, porque en un solo segundo todo puede cambiar.

Su último disco celebra sus 25 años de carrera, ¿qué balance hace de estas ‘bodas de plata’?

—Un balance muy positivo, del que me siento orgullosa. Son 25 años y de niña siempre he soñado con eso. Nunca pensé que se fuera a cumplir de la forma que se ha desarrollado todo. La satisfacción es muy grande, aunque no ha sido camino fácil y ha habido momentos complicados, difíciles; pero por lo general han sido 25 años muy bonitos. Lo mejor es el cariño del público, siempre ha estado ahí, nunca me he sentido sola. Siempre ha entendido lo que hago y eso es de las cosas más bonitas que te pueden pasar como artista, que tú hagas lo que sientes y la gente lo acepte.

¿Fue complicado seleccionar los temas para este álbum recopilatorio?

—Fue complicado, sin duda. Son muchas canciones, muchos grandes éxitos y siempre tienes cositas tuyas que te apetece que estén. Elegir es difícil, nos fuimos dejando llevar por lo que a la gente le ha gustado y lo que nos gustaba a nosotros, y compensarlo todo.

¿Podría quedarse con solo una canción?

—Tengo muchas, más de una, que me han acompañado indudablemente. Cai es una gran canción, pero Dime quién soy, del disco María, fue un tema muy especial y que no esperaba que fuera a llegar tanto a la gente, me la siguen pidiendo en los directos.

¿Qué recuerda de aquella niña que empezó en la música en los años 90?

—Ya muy poco, ya cada vez menos. Siempre hay cosas que nunca se nos van, tu personalidad y tu forma de sentir, las que trae uno de serie en la sangre y no cambia; pero gracias a Dios vamos evolucionando, aprendemos, cambiamos como persona... Eso es lo más bonito que nos puede pasar, en la vida hay cosas que perduran y cambian y en mi caso es que sigo siendo soñadora, siempre he tenido la misma ilusión y ganas de cantar, siempre me parecía un buen plan y nunca se me hizo pesado. Eso lo sigo teniendo, no se ha perdido.

En estos 25 años, la forma de consumir música también ha evolucionado. Ahora mandan el streaming y las redes sociales. ¿Cómo se lleva con las nuevas tecnologías?

—Hay que adaptarse a todo. Esta es una nueva etapa y ojalá vengan muchas más y sigamos aquí para adaptarnos. La música está en constante evolución y hay que estar ahí para amoldarse a lo que sea; yo he pasado muchos momentos, como cuando los discos se vendían muchísimo, cualquier cosa que salía de repente daba un pelotazo y despachaban muchísimos discos. Luego llegó la piratería y acabó con muchos puestos de trabajo, las cosas no iban bien. Ahora el tren sigue su camino y evolucionando, claro. Yo me adapto a lo que sea, lo llevo bien.

Está trabajando ya en un nuevo disco, ¿qué puede avanzar?

—No puedo decir cuándo se publicará, pero está muy avanzado. Está prácticamente terminado y estoy muy feliz, el disco es precioso. Tengo muchas ganas de presentar en directo este nuevo repertorio.