«La inspiración es como un músculo que se tiene que ejercitar y al principio cuesta»

El albañil y arqueólogo español Tadeo Jones está arrasando en todas las salas de cine, y además, con una pequeña marca mallorquina. Antoni Mairata ha formado parte de la banda sonora de Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda, colaborando con Zacarías M. de la Riva, que es el compositor principal de la partitura del filme. El joven de Campanet, que se ha formado al otro lado del charco, lleva escribiendo desde los siete años, momento en el que también obtuvo el primer galardón, y ahora forma parte de la película más taquillera del momento.

Tadeo Jones 3 está siendo un éxito en cines ¿cómo llegó a esta producción?

—Bueno, conocí a Zacarías M. de la Riva hace cuatro años, cuando buscaba a un compositor de música adicional. Este es un papel que consiste en todo lo que no le da tiempo a hacer al compositor principal pues lo hace otro, ya que hay mucha música para escribir y poco tiempo y según que proyectos es muy complicado que una sola persona lo haga. Empecé a trabajar con él en otras películas hasta que surgió esta.

¿Cómo fue el proceso de creación de esta banda sonora?

—En un primer momento te envían versiones del montaje de película cuando, más o menos, ya es la definitiva. A partir de ahí se planifica el trabajo que se tiene que hacer durante los próximos meses, cosa que hace Zacarías y luego a mí me asigna trozos de música que quiere que haga. Desde ese momento empezamos a trabajar, pero no es tan fácil porque luego puede haber cambios en el montaje de la película y se tiene que cambiar la música para que vaya en sintonía.

Zacarías M. de la Riva es el compositor principal, pero para las escenas que ha compuesto ¿tenía pautas o guías?

—A ver, total libertad no tiene nadie realmente, ni él. Cuando envían la película el director ya le manda una música de referencia. Así ya se tiene una idea de estilo de como tiene que ser y el compositor ya está influenciado por eso que ya lo utiliza de guía. Zacarías me daba instrucciones de lo que quería, pero todo dependía de la escena.

A la hora de enfrentarse a un trabajo así, ¿cómo se inspira para poder componer?

—Pues no lo sé, pero lo que puedo decir es que es como un músculo que se ha de ejercitar. Al principio siempre cuesta un poco más, pero cuando ya llevas días trabajando empiezan a venir las cosas más fácil. Yo lo definiría como un estado de concentración allí donde empiezas a ver todas las posibilidades musicales que hay para hacer una escena. Cuanto más entrenado estás mejor, cuando estás a la mitad de la película estás muy entrenado.

¿Cuánto tiempo tuvo hasta la entrega final?

—Antes de que yo empezase a trabajar Zacarías ya había compuesto toda una parte de preproducción musical con el director porque él fue el que creó todas las melodías de las películas y temas propios que están solo en esta y no en las otras dos. Mi parte la empezamos en diciembre, poco a poco, y en marzo grabamos.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

—Pues ahora mismo estoy trabajando en cuatro a la vez. Sigo trabajando con Zacarías en dos series que está haciendo ahora con música adicional, una es de Netflix y la otra de Disney+. También estoy haciendo un cortometraje y de orquestador en los que trabajaré los próximos meses.

¿Dónde se ve dentro de algunos años?

—No lo sé, creo que si puedo vivir de lo que me gusta no me importa dónde esté, así que si todo va bien como hasta ahora, por mí bien.