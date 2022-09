Los dos últimos años nos hicieron pensar que eso que ahora llamamos ‘normalidad’ estaba lejos, muy lejos. Fueron tiempos sin conciertos, al principio, y de pruebas piloto o bailes desde el asiento después. Y nos lo creímos. Pero 2022 ha llegado para ofrecer el verano más ajetreado en el panorama musical isleño que se recuerda, y no hablamos solo desde que arrancó la pandemia. Masificación y sostenibilidad aparte -son temas para otra ocasión-, lo cierto es que la agenda estival ha venido más repleta que nunca con nombres que llevan décadas en la industria musical, como Bryan Adams, Christina Aguilera o Muse, que se han repartido las fechas y plazas con voces y estilos más actuales, como Rosalía, C. Tangana o Amaia. Ante tanta oferta, es difícil elegir el mejor concierto del verano, algo tan subjetivo como inapelable, pero Ultima Hora ha preguntado a algunas personas vinculadas al mundo cultural para que elijan cuál ha sido la cúspide de las citas musicales veraniegas.

Miquel Àngel Sancho, productor musical: «Joan Manuel Serrat se emocionó en el escenario y fue su agradecimiento»

Para Miquel Àngel Sancho, propietario de Xocolat y director del sello Blau, tras unas dudas iniciales, le aparece un nombre claro en la mente: Joan Manuel Serrat. «Creo que muchos de los que asistimos a su concierto en Trui Son Fusteret durante su gira de despedida buscábamos una satisfacción a modo de autohomenaje», y no defraudó: «Se emocionó sobre el escenario, lo mismo que gran parte del público, y fue, en realidad, una manera de premiarnos, un agradecimiento de ida y vuelta». Por ello, y por ser «un momento histórico y homenaje a la vez de un grande», le parece el concierto del verano.

David Riu, Promotor musical: «No había disfrutado en directo de Bryan Adams y fue mi ‘Summer of 22’»

El promotor David Riu, por otro lado, se decanta por el incombustible Bryan Adams en el Legends Vip. Para Riu, impulsor del festival ContrastMallorca que traerá en invierno a Mando Diao, el de Adams fue el mejor «sin duda», y añade que «seguramente ni fue el que más gente congregó ni el que tuvo mayor impacto mediático, pero para mí era el más esperado porque por varias razones no había podido disfrutar en directo del canadiense». En su opinión, además, el espectáculo fue «perfecto para amantes de la música en directo: sin grandes filigranas de luces ni efectos visuales ni aglomeraciones» y, además, «nunca me imaginé poder verle tan cerca». Por todo, «mi Summer of 69’ fue en el 2022».

Josep R. Cerdà, Director del Teatre Principal: «Zoo ofreció un directo que levantó un concierto intenso en el Canet Rock»

Para Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal de Palma, es «difícil elegir uno porque ha habido muchos muy buenos». Por ello, prefiere decantarse por tres: el de C. Tangana en el Mallorca Live Summer, que le «impresionó por la dramaturgia tan trabajada y el uso de los recursos audiovisuales», además de ser «un ejercicio de virtuosismo musical»; el Mobo Fest, por ser «increíble que un grupo de voluntarios puedan organizar algo tan bien hecho»; y Zoo en el Canet Rock, con el que se quedaría «si tuviera que elegir uno», por su «directo tan potente y levantar un concierto tan intenso». Además, «fue un ambiente extraordinario y valoro mucho la organización como programador que soy, y ahí no hubo colas, tuvieron recursos suficientes, y hubo mucha gente, lo que da esperanzas a los que creemos que la música en catalán tiene mucho recorrido todavía».

Bel Busquets, consellera de cultura: «Tanxugueiras fueron el plato fuerte del ciclo la Lluna en Vers»

La consellera de Cultura, Bel Busquets, sin embargo se siente dividida entre dos eventos, el Canet Rock, cleebrado en Alcúdia, por un lado, y la reciente actuación de Tanxugueiras en el marco del ciclo La lluna en vers que organiza la Fundació Mallorca Literària. El primero, por «la importancia de tejer puentes entre los territorios de habla catalana y también por la presencia de bandas mallorquinas como M de Mar, O-Erra, Anegats y Xanguito», mientras que el segundo debido a que fue el «plato fuerte» del mencionado ciclo y a que se trató de «mujeres jóvenes, que cantan en gallego y que ofrecen una música de raíces tradicionales con los ritmos más actuales», destacó.

Xavi Solà, crítico musical: «Bryan Adams ofreció un réquiem por los viejos tiempos»

El crítico de este diario Xavi Solà se decanta también por Bryan Adams, cuya actuación describe como «un réquiem por los viejos tiempos marcado por canciones con las que crecieron varias generaciones». Para Solà, «el canadiense respeta cada punto y coma de sus canciones», a diferencia de otros artistas consagrados que las «desnaturalizan con una absurda capa de arreglos en busca de una sonoridad más actual», por lo que su «directo está en perfecto estado de revista: vibrante, rotundo y escapista» y se mostró «tierno, cercano y carismático». No obstante, Solà también menciona a quien «por poder de convocatoria sería la ganadora»: Rosalía. De ella asegura que en su actuación, «mermada de facultades debido a un catarro», un dato a tener en cuenta, «más allá del fervor que despierta en su público, que parecen una legión de pretorianos entusiastas, sus temas no me despertaron ningún tipo de emoción»