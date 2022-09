La segunda edición del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) desveló ayer en las redes sociales a otra de las invitadas de este nuevo asalto. Se trata de la escritora, académica y periodista estadounidense Elif Batuman (Nueva York, 1977). El encuentro, que organizan la librería Rata Corner e Innside by Melià, se celebrará los días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre, en el hotel Innside Calvià Beach de esta zona costera. La autora aterrizará en la Isla con su última novela, O lo uno o lo otro, que se publicó en Estados Unidos a finales de mayo y se editará en nuestro país a principios de octubre con el sello Literatura Random House.

El primer libro de la norteamericana, El idiota, fue finalista del Premio Pulitzer y también firma The Possessed: Adventures with Russian Books and the People Who Read Them. Además, ha sido redactora del New Yorker desde 2010 y tiene un doctorado en Literatura Comparada de la Universidad de Stanford. Batuman no es ajena a este festival y ya participó el pasado 5 de mayo en Live for the arts, la jornada cultural organizada por el FLEM en la Gran Manzana.

Portada del libro.

Además de Elif Batuman, el FLEM 2022 contará con la presencia de los ya anunciados Caitlin Moran, escritora y columnista británica; Marta Sanz, autora y crítica literaria madrileña; el novelista, guionista y director Ray Loriga; la escritora canaria Meryem El Mehdati; los músicos y escritores Joan Miquel Oliver, Abraham Boba y Miquel Serra; la poeta Elvira Sastre, y la poeta y rapera Laura Sam, junto con la viñetista Flavita Banana. De esta forma, desde el FLEM «creemos que vamos por el camino de volver a vivir un festival insólito y de lo más sorprendente durante el primer fin de semana de octubre en Magaluf». En cuanto al resto del cartel y autores invitados, será este próximo 7 de septiembre cuando los promotores del FLEM anuncien el cartel completo.