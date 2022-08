La mujer, el colectivo LGTBI y la ecología, ejes del nuevo Festival s’Illo de Sa Talaia

El Festival s’Illo de Sa Talaia regresa un año más con su ciclo internacional «más independiente» de Balears. La programación empezará el 27 de agosto y concluirá el 10 de septiembre. En esta ocasión. la mujer, la vertiente social, el colectivo LGTBI y la ecología son las temáticas por las que ha apostado la organización del centro de residencias artísticas Sa Talaia (Santanyí) en esta convocatoria. Kryptonita será la obra que inaugurará el certamen en el Teatre Principal de la localidad. Esta trata sobre el tema de las mal llamadas ‘terapias de conversión’ para homosexuales en centros religiosos.

La siguiente obra que se podrá ver será Quitarse el sombrero, el domingo 28 de agosto en el mismo teatro. Esta pieza dentro del enfoque familiar y juvenil pone la mirada en las mujeres de la generación del 27 ‘Las Sinsombrero’. Después de la actuación se seguirá de un coloquio que tratará sobre el work in progress de lo que se habrá visto anteriormente en escena. El espectáculo de la compañía Coloradas es una residencia artística de Sa Talaia que ha sido becada por el Teatre Principal de Palma. El 29 de agosto se podrá ver el primer plato internacional en la sala polivalente de Sa Talaia, en este caso, Felicidad de la compañía Colombiana Puerto Teatro. Es una obra sobre las mujeres, las raíces sociales y la manipulación política del agua.

Entrando en septiembre se podrá ver día 3 la obra de teatro de Migue López, Sevilla, dirigida por Alberto Cortés. Ésta habla sobre ña mística desde la visión libre sexual, con textos de San Juan de la Cruz. Antes de este acto, por la mañana a las 11.00 horas se podrá asistir a una conferencia sobre ecología Forest Art, a new art for a new society del francés Julien Isoré, en la que permitirá una nueva mirada sobre como proteger espacios naturales mediante el copyright.

Finalmente, el 4 de septiembre se podrá disfrutar de una comedia en el Teatro Principal de Santanyí Lucifer de Alfonso Morillas dirigida por Àlex Tejedor y se preestrenará como una pieza larga. Para la clausura de día 10 de septiembre se mostrará a las 20.00 horas Això no és un homenatge, una representación de un taller gratuito realizado con mujeres de más de 60 años. Por otro lado, el festival ha conseguido, un año más, su financiación anual para poder pagar la manutención, transporte y el premio de 500 euros que se concederá al mejor espectáculo.