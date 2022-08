Álex Ceball (Chile, 1982) se acerca al primer año como presidente de la Associació d’Artistes Visuales de les Illes Balears (AAVIB) y su balance no puede ser mejor: «Los números hablan por sí solos: casi 80 nuevos socios en un año, con superávit en las cuentas, tres convenios de buenas prácticas firmados y con un CAC en marcha son prueba de que lo hemos hecho bien». No obstante, no ha sido fácil y él mismo lo destaca en referencia a la AAVIB: «Me dieron un cadáver y lo que hemos hecho ha sido revivirlo». La última disputa, que se ha saldado con victoria, es precisamente la cesión por parte de Cort de un espacio en Ses Voltes que será gestionado por la AAVIB como un Centre d’Art i Creació (CAC) provisional, reclamación histórica. «Una buena noticia para un proyecto de años y polémico», reconoce Ceball, quien, además, muestra comprensión ante la lentitud del proyecto de Sa Presó, que albergará el CAC definitivo: «Se trata de algo muy complejo que necesita muchas etapas y cuya aprobación depende de un montón de oficinas consistoriales y locales»; no obstante, hasta que su apertura llegue, «algo que deseamos», había una «necesidad» que cubrir.

«En Balears hay más artistas por millón de habitantes que en el resto de comunidades autónomas, por lo que es obvio que ha de haber un espacio de creación público, pero no porque un lugar tenga problemas hay que darle todavía más problemas», comenta Ceball en relación tanto a Sa Presó como al actual CAC provisional. «Esa era la política anterior, la de estar en el no, soy más de la idea de que para reivindicar algo primero hay que tenerlo». Por ello, es una muy buena noticia la llegada de este CAC y agradece la «muy buena disposición del alcalde, José Hila, y del regidor de Cultura, Antoni Noguera, en este tema». A su vez, Ceball también ilustra el equilibrio logrado para sacar adelante este tipo de iniciativas: «Se trata de lograr sinergias y si no fuera porque la AAVIB preguntó por ese espacio, no lo tendríamos». El nuevo CAC será gestionado por Marcos Vidal, ya que «un lugar así ha de ser llevado por artistas», y según Ceball contará con «dos estudios para residencias, una oficina, un espacio intermodal de trabajo y una pequeña sala para prensa o exposiciones de los artistas residentes». A su vez, tienen claro que «no es un lugar de exhibición, sino de creación, y no queremos entrar en competencia con Arts Visuals». Además, «una cosa que sí tenemos clara es que ha de haber un retorno a la sociedad, por lo que haremos actividades en barrios con menos acceso a la cultura y será un espacio abierto». Prueba piloto Todo ello será llevado a cabo entre septiembre y diciembre, los meses de esta primera cesión y que Ceball considera como «una prueba piloto por parte del Ajuntament y luego ya verán». Por otro lado, el presupuesto de 15.000 euros más IVA con el que cuentan les obliga a hacer «malabares», pero es también una oportunidad para «demostrar que podemos vivir sin subvenciones», práctica que ya es una realidad en la AAVIB que «lleva todo el año sin recibir ayudas como una forma de demostrar que podemos sobrevivir con autogestión». El resultado, como se ha dicho, es un aumento de socios y superávit, por lo que «es un desafío que estamos cumpliendo». Por último, Ceball hace relación al Estatuto del Artista y los convenios de buenas prácticas que han ido proponiendo a ayuntamientos y diferentes instituciones públicas: «Balears será protagonista defendiendo los beneficios insulares de los artistas» y, por otro lado, «los convenios son una propuesta de la AAVIB de acompañamiento a las instituciones en cosas muy básicas de buenas prácticas de algo que ya ha sido aprobado por Europa y antes o después llegará aquí, y no debe coger por sorpresa a nadie». De hecho, Ceball emplaza a «todos los parlamentarios a que aprueben la proposición no de ley, ya que eso hablará claramente de la voluntad política de las fuerzas presentes».