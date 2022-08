La cineasta Victòria Morell triunfó este fin de semana en el Navarra International Film Festival al lograr el Premio CIMA por Petricor, documental que fue estrenado en el Atlàntida Mallorca Film Festival y producido por Nova Producciones e IB3. Morell, que estuvo acompañada por Paula Serra, productora ejecutiva del filme, confiesa que «Petricor está teniendo muy buena acogida» y que le sorprendió «que se destacara la dureza del documental porque para mí no lo es». Así pues, Petricor se alzó con dicho galardón por «promover los valores de igualdad y perspectiva de género», según comentó el jurado. La cinta, que narra la evolución de tres mujeres que sufrieron diferentes tipos de trastornos de la conducta alimentaria, está dirigida por la propia Morell quien también vivió en su propia persona un trastorno del mismo tipo y que ha explicado en alguna ocasión que la película ha servido como una especie de «duelo».

Sobre la expedición hasta el International Film Festival de Navarra, la mallorquina también dice ser útil por permitirle «una oportunidad de conocer el feedback en gente que no es de tu tierra, que suele ser más próxima y benevolente, y así poder establecer relaciones con otros directores y ver qué están haciendo para poner en común inquietudes», detalló. Algo que sí le sorprendió, según relata, es «que han destacado la dureza del documental». «La gente salió con el sentimiento de que era impactante y yo no lo veo así, quizá porque lo he vivido y transitado, pero en cualquier caso al final quiero dar un mensaje positivo y de optimismo». En cualquier caso, «las críticas están siendo muy buenas».

A su vez, el viaje a Navarra sirvió también para repasar algunos de los primeros compases de la producción, como cuenta la propia cineasta: «Le preguntaron a Paula Serra por el momento en el que decidió producir Petricor y yo no lo recordaba, pero fue un día que yo le presenté el dossier y ella lo tuvo claro tras una breve hojeada, y eso son cosas que no pasan ya casi nunca». De hecho, se dio la circunstancia de que fue la propia Morell quien le preguntó en esa reunión a Serra si estaba segura de querer seguir adelante, como prueba de lo poco habitual de esta situación. Al final, Petricor ha iniciado su viaje por festivales con éxito y alegrías para sus responsables y con mucho camino por andar todavía. Y, de forma paralela a ello, Morell trabaja «en otros proyectos porque no se vive de hacer documentales e intentando sacar esos proyectos que es, en sí, el mayor galardón que se puede llevar alguien en tiempos en los que la cultura no es prioritaria».