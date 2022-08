«En el mundo de la noche te puedes encontrar de todo»

La de regidor de escenario es una profesión poco conocida. Cada un@ desarrolla su actividad en función de la época y el momento del mercado que le toque vivir. Pero si algo diferencia a Núria García del resto es que ha alcanzado este codiciado puesto en una época de desafíos y dudas: la post adolescencia. A sus tiernos 23 años, la palmesana se desempeña como regidora de uno de los escenarios del Mallorca Live Summer, el mayor acontecimiento musical de la Isla. Creativa y resolutiva, Núria reta el mensaje derrotista que rodea a su generación. Ella también es una nini: ni se conforma, ni se rinde. El cóctel perfecto del emprendimiento, que unido a su pasión por la tecnología y una mente inquieta, que no para, que es un volcán de ideas, la convierte en una figura a seguir.

¿Cuando sentiste que no querías un trabajo convencional?

–No llevo bien la rutina, no me gusta la monotonía y este trabajo no la tiene, por suerte. Surge después de ver la película Step Up, ahí me doy cuenta de qué es lo que quiero hacer.

¿Cómo definirías el rol de regidora de escenario?

–Bueno, desde el principio me enseñaron que en esta profesión el tiempo es dinero, para mí el trabajo es algo así como cumplir con los time lines de un programa de televisión.

Cómo llegas a este trabajo?

–Aún lo estoy asimilando. Una amiga me llamó para trabajar en relaciones públicas. Cuando me dijeron las palabras ‘Mallorca Live’ no dudé, soy consciente de la importancia de este festival y de cómo me subiría el curriculum. Empecé como relaciones públicas, me paseaba por Magaluf repartiendo flyers para captar a público, luego me cambiaron de departamento, entré en patrocinios y conocí a Pau Forner y Marta Pons. Cuando acabé de trabajar con ellos, les dije que podían contar conmigo para lo que quisieran y les envié mi curriculum un lunes. El martes recibí una llamada para empezar.

Aparte de la especialización adecuada, ¿qué otros conocimientos complementarios son necesarios?

–Todo lo que tenga que ver con audiovisuales, tanto a nivel técnico como de realización.

Tres herramientas o virtudes que consideras importantes para ser una buena regidora...

–Me quedo con las palabras que me dijo una profesora: trata a la gente como te gustaría ser tratado. Otra cosa que me define es el ‘buenrollismo’, es clave.

¿Qué sinergias se crean?

–Como hablas con mucha gente se te abren posibilidades y sin duda haces muchos contactos.

¿Cuál es tu sello profesional?

–Tener contenta a la gente de la que me ocupo, mucho buen rollo y ser amable, el mundo de la noche es muy pesado y te puedes encontrar de todo.

¿De quién has aprendido más?

–Aquí hay mucha gente de la que aprender, cada día aprendes.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te enfrentas?

–De todo. Sé que tengo un plan de producción y voy con una idea, pero nunca sabes lo que te vas a encontrar, cada día es diferente.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

–Solucionar un problema, eso me hace muy feliz, me hace sentir realizada.

¿Cuál fue el bolo del que te sentiste más satisfecha a título personal?

–Cada uno te aporta algo distinto, el de Los Planetas es el que más me alteró los horarios, porque se alargaron y tuve al DJ parado.

¿Es imprescindible saber lidiar con la gente o importan más otros detalles?

–Hay que saber estar, es importante dejar alto el pabellón.

¿Cómo manejas las frustraciones y egos de los artistas?

–Intento darles lo que me piden. Antes igual podía flipar y decir ‘osti, tengo un artista con un millón de seguidores en redes sociales’, ahora me da igual, son todos iguales, les doy el mismo trato.

¿Hay algún género que te resulte insoportable?

–No, escucho de todo. Si te mueves en los eventos musicales te tienes que acostumbrar a todo.

¿Sientes que también tienes que hacer un poco de psicólogo?

–Sí, pero a nivel personal, a veces tengo que templarme a mí misma. Hay que ser buena psicóloga.

¿Donde te ves en 10 años?

–En festivales, me da igual si es en producción, organización o como filmmaker.

¿Qué consejos le darías a quien decida seguir tu camino?

–Que tenga ganas y actitud y estudie FP, es más práctico que la carrera universitaria.