El arte silenciado de Antoni Frau i Sans, gran defensor de la cultura

El 26 de noviembre de 1936 fue el último día en la vida de Antoni Frau i Sans. Nacido en El Terreno, siempre sintió gran placer por el teatro y la música. No obstante, una tarde con la Guerra Civil ya iniciada, unos falangistas se presentaron en su casa y se lo llevaron. Era secretario del Partido Socialista de Palma y presidente de la Federación Socialista de Santa Catalina, su barrio, y sería asesinado por ello en el cementerio dejando caer una losa de silencio sobre su familia. No obstante, Antoni era más que sus simpatías políticas. Se trataba de un hombre preocupado por el pueblo y por la cultura. Aquella bala que le apagó no solo silenció su hogar, sino su obra y pasión. Su nieta, Rosalía Frau, y su bisnieto, el actor Xavi Frau, son quienes nos guían en este paseo por la memoria de Antoni Frau i Sans.

Él fue un hombre «que hizo de todo», explica su nieta. «Desde muy joven se implicó en el teatro», aunque no llegó a ser profesional. «Todo lo que aprendió fue de manera autodidacta y con la intención de que el teatro y la cultura llegaran a los más desfavorecidos». Por esta razón, era habitual verle por la Societat Instructiva Bellver y la sociedad de socorros mutuos Montepío del Arrabal de Santa Catalina. Se trataba de espacios laicos «de carácter mutualista y recreativo», detalla Xavi que ha recuperado una obra original de su bisabuelo. «Eran lugares donde se daba una pensión a trabajadores enfermos o se hacían grupos de teatro juveniles o infantiles». En esos ambientes es en los que se movía Antoni, que estuvo involucrado en la representación de algunas piezas que dieron de qué hablar como La garra, de Manuel Linares Rivas, dramaturgo anticlerical en la que se hacía un alegato en favor del divorcio. Esta obra, que se realizó en 1934, despertó la ira de algunos que la calificaron de «escandalosa». «Le marcó», según explica Rosalía.

No obstante, Antoni Frau, que además de actor aficionado fue impresor y tipógrafo, ya había dejado su pasión por el teatro por escrito al firmar dos obras originales propias: Mar Gran y En busca de contrata o los del hambre libertados. La primera se estrenó en el Teatro Victoria del Montepío en 1918 y tenía un componente cómico y lúdico. Se trata de un texto en castellano que se interpretó por Mallorca varias veces y contenía música original de Francesc Monjo. La segunda «contenía más catalán», dice Xavi. Trataba de actores que buscaban trabajo y tenía un fuerte componente cómico e interesantes aportaciones lingüísticas: «El original tenía más texto en catalán, aunque evolucionó a una obra bilingüe con personajes que cambiaban de lengua en función del momento, como cuando uno de los actores solo hablaba en catalán cuando hacía de poeta porque la poesía había tenido un esplendor en catalán tras la Reinaxença, mientras que otro actor solo hablaba en castellano con acento andaluz cuando hacía de torero, etcétera». Dicho de otro modo, «como la cultura oficial se había castellanizado, se mantenía viva la lengua catalana en el teatro breve y popular» a través del bilingüismo, un recurso cómico muy usado que, incluso, «se utiliza hoy como hace El Casta», señala Xavi. Además, se trataba de una función con «mucha música», desde zarzuelas a un vals, un fragmento de ópera, canciones muy conocidas con la letra cambiada u originales de Jorge Martí Rosselló. Antoni Frau i Sans logró, pues, aportar su grano de arena a «mantener los eslabones de la cultura en catalán». Anécdota El caso de Antoni no es más que uno entre muchos de alguien cuya voz e historia fueron silenciadas, con lo que ello conllevó para su familia: «Fue como si lo que hizo no hubiera existido», narra Rosalía. «Mi abuelo era un hombre bueno, iba a ver a los enfermos y les leía, les animaba, le encantaba la cultura, y siempre hablaba en favor de los débiles». Y como muestra de su buen hacer, su nieta explica algo que ocurrió poco antes del final: «Iba por la calle y se cruzó con un discípulo suyo que paseaba con su padre. Mi abuelo, al verlos, cruzó la calle, algo que dejó triste al alumno porque pensaba que estaba enfadado con él, pero su padre le explicó que lo hizo para protegerles, para que no le vieran con él. Esto me lo contó ese alumno muchos años después y me permitió ver hasta dónde llegó la grandeza de mi abuelo».