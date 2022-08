Themba es uno de los DJ y productores del momento y esta noche hará una parada en Palma dentro de su gira. A partir de las 23.00 horas, liderará una fiesta llena de ritmo en Social Club (Palma).

Quedan horas para su actuación en Social Club. ¿Conocía Mallorca?

—Ciertamente he oído hablar de ella y he volado por aquí unas cuantas veces, pero nunca he salido del aeropuerto para conocerla. Sé que la recomiendan mucho los ibicencos y otras personas que han estado allí, así que estoy muy emocionado por experimentarla por primera vez.

Después de esta pandemia que prácticamente ha paralizado la industria musical, ¿cómo ha empezado esta temporada?

—Para ser sincero, no he parado ni siquiera durante la pandemia. Cuando y donde era seguro y estaba permitido, me fui a esos lugares y países y seguí tocando música. Ahora mismo las cosas han vuelto a la normalidad, por lo que estoy muy ocupado, pero llevo la música en la sangre, así que cuando no podía ir de gira, hacía música.

También es empresario de éxito, ¿qué le llevó a ser DJ ?

—Ser DJ siempre ha sido lo primero. Me aventuré en el sector inmobiliario y otras cosas utilizando mis ingresos como DJ. De hecho, solía coleccionar mucha música en mi adolescencia y tenía tanta música que mis amigos pensaban que era DJ antes de que supiera lo que era ser DJ.

Háblenos de la evolución de DJ Euphonik a Themba.

—Yo no lo llamaría una evolución, es más bien otro proyecto mío. Diplo tiene Major Lazer y Jack U, David Guetta tiene Jack Back y yo también tengo dos proyectos. Uno para Sudáfrica y otro para el resto del mundo.

¿Cómo describiría la música que suele crear?

—Música House con influencia africana.

Recientemente ha publicado el álbum Modern Africa, en el que ha contado con músicos y vocalistas de Johannesburgo. ¿Cómo fue el proceso creativo?

— No quería hacer un proyecto de House o Techno, así que estaba muy influenciado por los sonidos de Ibiza y quería hacer música que fuera africana y que pudiera encajar en el ambiente de aquí. El álbum se hizo en Ibiza, pero es mi versión de como sonarían Felt Kuti, Hugh Masekala y otros grandes gigantes africanos en la actualidad.

Si pudiera cambiar algo de la industria musical, ¿qué sería?

—Sería estupendo que todo el mundo confiara realmente en su singularidad y la expresara más. El poder que tenemos todos es que nadie más puede ser nosotros y creo que tenemos que expresarlo más. Todos somos únicos.

¿Cree que, a pesar de tantos éxitos en su carrera, todavía se puede mejorar? ¿Qué le falta por aprender o perfeccionar?

—El éxito es realmente algo relativo. Trabajo a diario en mi mente, mi música, mis actuaciones y mi oficio. Siempre intento hacerlo mejor que ayer. Además, el universo es inmenso, así que siempre se puede aprender y adaptar nuevas formas y cosas para avanzar en el arte y en la escena.

¿Ha cambiado mucho tu vida desde que estás en este mundo?

—La verdad es que desde que estoy en este muno ha dado un giro de 180 grados. Estoy aprendiendo cosas diferentes, visitando muchos lugares fantásticos y hermosos, conociendo a la gente más increíble y escuchando música de todo tipo de culturas de todo el mundo.