Fornalutx acogerá hasta octubre el primer Cicle de Teatre i Arts Escèniques con la producción y elaboración de Sa Talaia. Seis espectáculos que se representarán en Can Xoroi con varios artistas residentes en el que se podrán ver como los actores se preparan y trabajan los papeles de la obra. El ciclo se abrió con Bernat, este viernes tendrán la oportunidad de ver Pell de Sargantana y a lo largo de estos meses Lucifer, Gernika y La sapo.

El director de Sa Talaia, Jeroni Obrador, explica que «es una nueva iniciativa que me propuso el regidor de cultura del pueblo, Felipe Reynés, entonces me pareció que era una buena idea la lectura dramatizada de varias obras, es un work in progress». La finalidad es ir mostrando el trabajo previo al estreno y también ver la acogida de las representaciones.

Algunas de estas funciones que se interpretarán «ya han tenido un largo recorrido como Bernat y Magallanes, la primera trata sobre la identidad nuestra como comunidad mallorquina dentro de la cultura catalana, y los ayuntamientos lo están demostrando mucho». Las otras obras como Lucifer es un preestreno, en cambio Pell de sargantana es una lectura dramatizada y Gernika es una pieza de teatro físico que se encuentra en work in progress.

Todas las piezas se interpretarán en mise en scene con la mínima caracterización y para situar al espectador. Una preparación que les ha llevado solamente cuatro días en los que han ensayado cuatro horas diarias más otro día para hacer todo el conjunto para terminar de perfilar algunos detalles.

Esta es una nueva fórmula que te permite interactuar con el público y tener una respuesta sobre su opinión. Obrador aclara que «en este nuevo modelo los actores o las compañías que participan no están estrenando la función, sino que están buscando sitios donde poder estrenar». El otro objetivo es mostrar el trabajo realizado en las residencias de creación, en este caso las que se han llevado a cabo en Sa Talaia y también que los artistas residentes se den a conocer. Este viernes 19 se verá Pell de Sargantana, una obra erótica y peligrosa que habla sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como obra que evidencia la inconsciencia social y tabúes al respecto.