El Cinema a la fresca regresa con una nueva edición en Ses Voltes que durará todo el mes de agosto. Con un total de 11 películas de todos los géneros, en el que como novedad se ha añadido el género anime para llegar a más público, los filmes se proyectarán todos los martes, miércoles y sábados de este mes. A su vez, se han elegido películas para hacer reflexionar y recapacitar al espectador, por ello se han incluido temas como el feminismo, LGTBI+ o la igualdad de género.

Programación completa del Cinema a la fresca

9 de agosto, martes 21:30

El pare – personas mayores, alzheimer

El pare (The Father) (Reino Unido, 2020)

Duración: 97 min.

Dirección: Florian Zeller

Idioma: inglés subtitulado en catalán

Edad recomendada: no recomendada para menores de 7 años



10 de agosto, miércoles 21:30

Una mujer fantástica – colectivo LGTBI

Una mujer fantástica (Chile 2017)

Dirección: Sebastián Lelio

Idioma: castellano

Edad recomendada: no recomendada para menores de 12 años



13 de agosto, sábado 21:30

Your Name – familiar, anime

Your Name (Kimi no Na wa) (Japón 2016)

Duración: 106 min.

Dirección: Makoto Shinkai

Idioma: catalán subtitulado en castellano

Edad recomendada: para todos los públicos



16 de agosto, martes 21:30

Quo vadis, Aida? – solidaridad, drama humanitario

Quo Vadis, Aida? (Bòsnia i Hercegovina 2020)

Duración: 104 min.

Idioma: serbio subtitulado en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 16 años



17 de agosto, miércoles 21:30

Doctor Sueño – fantástica, terror

Doctor Sueño (Doctor Sleep) (EUA 2019)

Duración: 151 min.

Dirección: Mike Flanagan

Idioma: inglés subtitulado en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 16 años.



20 de agosto, sábado 21:30

El nin i la bèstia – familiar, anime

El nin i la bèstia (Bakemono no Ko Aka) (Japó 2015)

Duración: 119 min

Dirección: Mamoru Hosoda

Idioma: catalán subtitulado en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 7 años.



23 agost, martes 21:30

Miss Marx – igualdad de género

Miss Marx (Italia 2020)

Duración: 103 min

Dirección: Susanna Nicchiarelli

Idioma: inglés subtitulado en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 12 años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género



24 de agosto, miércoles 21:30

Nebraska – gente grande

Nebraska (EUA 2013)

Duración: 115 min.

Dirección: Alexander Payne

Idioma: inglés subtitulado en castellano.

Edad recomendada: apta para todos los públicos





27 de agosto, sábado 21:30

Earwig i la bruixa – familiar, anime

Earwig i la bruixa (Aya to Majo Baka) (Japón 2020)

Duración: 82 min

Dirección: Goro Miyazaki

Edad recomendada: no recomendada para menores de 7 años.



30 de agosto, martes 21:30

Otra ronda – adicciones, sociedad del bienestar

Otra ronda (Druk) (Dinamarca 2020)

Duración: 116 min

Dirección: Thomas Vinterberg

Idioma: danés subtitulada en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 16 años



31 de agosto, miércoles 21:30

Una joven prometedora – Igualdad, violencia de género

Una joven prometedora (Promising Young Woman) (Regne Unit 2020)

Duración: 113 min

Dirección: Emerald Fennell

Idioma: ingléssubtitulada en castellano.

Edad recomendada: no recomendada para menores de 16 años