Una noche para recordar la del pasado lunes en el recinto Trui Son Fusteret (Palma). Rosalía, la 'motomami', ofreció un espectáculo de alto nivel, a la altura de los grandes artistas. La catalana regaló momentos imborrable, desde el inicio de la fiesta con Saoko hasta el apoteósico fin de fiesta con CUUUUuuuuuute. En este artículo repasamos los mejores momentos de la escala del Motomami World Tour en Mallorca.

Saoko

«Chica, ¿qué dices?». Uno de los temas más coreados de la noche fue, precisamente, el que abrió el concierto, Saoko, primer corte de su álbum Motomami. Luces fuera y Rosalía junto a su séquito armados con un casco blanco de neón. Una explosión de música, luces y visuales que se fundieron con el carisma, el buen hacer y un mítico twerking de la catalana.

Bizcochito

No tardó en sonar la canción más 'tiktokera' de la española más internacional. Las nueve mil personas que asistieron al concierto enloquecieron con el ritmo de un tema que sonó con fuerza e hizo saltar Son Fusteret por los aires.

La interacción con el público

Rosalía no dejó de interactuar con sus fans. Se dirigió a ellos en numerosas ocasiones, primero para explicar que estaba enferma pero «no quería cancelar»; después todo fue una fiesta, primero bajó al foso para cantar junto a los afortunados que estaban en primera fila, quienes más tarde subieron al escenario para bailar Despechá.

El abecedario de Motomami

Es uno de los cortes más curiosos de la cantante, de la 'a' a la 'z'. Por supuesto, hubo guiños a la Isla con la 'e' de «ensaimada» o la 'm' de «Mallorca». A pesar de estar enferma, Rosalía lo dio todo sobre el escenario y este momento es uno de los más esperados por sus admiradores en esta gira mundial.

Rosalía al piano

Con los pelos de punta y los sentimientos a flor de piel. Así estaba Son Fusteret cuando Rosalía se sentó en el piano para interpretar uno de los temas más sentidos de Motomami, Hentai. «Te quiero ride, como a mi bike, hazme un tape, modo spike». La música fluyó entre las nueve mil almas allí presentes.

Gasolina, Papi Chulo y temas inéditos

Rosalía desplegó a medio concierto toda una fiesta reguetonera, con versiones alocadas de clásicos como Gasolina o Papi Chulo, que la catalana intercaló con temas propios como Yo x ti, tú x mi o su colaboración con The Weeknd, Blinding lights. El público se vino arriba y el éxtasis no tardó en eclosionar. También sonó un corte inédito, Aislamiento, que no tardará en publicarse.

Apoteósico final

Fue un final anticipado, acortó dos temas por su estado de salud, y así lo explicó pidiendo disculpas -faltaron Delirio de grandeza y una de las favoritas, Sakura-. Fue un fin de fiesta explosivo con uno de los temas más experimentales del álbum, CUUUUuuuuuute.