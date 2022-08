Un any més, la Cartoixa de Valldemossa serà, durant el mes d’agost, el marc incomparable de les nits musicals dedicades al piano i a la música de Frédéric Chopin. I és que torna el Festival Chopin amb un cartell farcit de pianistes de renom internacional, que es repartiran en quatre diumenges del pròxim mes d’agost. La primera cita serà dia 7 amb la japonesa Aimi Kobayashi, guardonada a la darrera edició del Concurs Internacional Frédéric Chopin de Varsòvia. La segona data que els melòmans s’han d’apuntar al calendari és la del 14 d’agost. Alexei Volodin, un dels més reconeguts pianistes a nivell internacional, actuarà sota el cel estrellat de la Serra de Tramuntana. El cartell del Festival Chopin 2022 es completa amb els concerts dels dies 21 i 28 d’agost, amb els concerts del Martín García, primer pianista espanyol guardonat al Concurs Internacional Frédéric Chopin de Varsòvia i Eudald Buch, guardonat al concurs El primer Palau de Barcelona.

Totes les actuacions començaran a les 21,30 h, i les entrades es poden comprar a través del portal ticket.ib , amb preus de 30, 20 i 15 euros. Els concerts tindran lloc al Claustre de la Cartoixa de Valldemossa.

Imatge del cartell del festival.

AIMI KOBAYASHI

Va començar a tocar el piano als tres anys, va debutar amb un concert als vuit i va començar la seva carrera internacional als nou. El 2005 es va convertir en la guanyadora més jove del Concurs Nacional de Música del Japó. El 2009 va guanyar el premi de la secció júnior del Concurs Internacional de Piano Chopin d'Àsia-Pacífic; el 2011, el Premi Yasuko Fukuda; el 2012, el tercer premi al Concurs Internacional de Piano de Joves Artistes Gina Bachauer; i el 2021, el quart premi del Concurs Frédéric Chopin de Varsòvia.



Aimi Kobayashi ha actuat amb orquestres importants, al Japó i a l'estranger, com ara l'Orquestra del segle XVIII amb Frans Brüggen, la Moscow Virtuosi amb Vladimir Spivakov, l'Orquestra Simfònica del Brasil amb James Judd, la Filharmònica de Tòquio, l'Orquestra Simfònica de la NHK i l'Orquestra Filharmònica de Moscou. Al Japó actua habitualment amb les orquestres de Yomiuri, Japan Philharmonic i Hyogo Performing Arts Center... Les darreres actuacions inclouen recitals a La Roque-d'Anthéron i a la Salle Cortot de París i concerts amb les orquestres Philharmonic Royal de Liège i de Tonhalle.

Aimi Kobayashi ha gravat peces de Bach, Beethoven, Liszt i Chopin a Warner Classics, i de Schumann i Beethoven a EMI. Actualment continua els seus estudis amb Meng-Chieh Liu al Curtis Institute of Music.

ALEXEI VOLODIN

Artista sensible i tècnicament brillant, sol·licitat per les orquestres del més alt nivell. Alexei Volodin posseeix un repertori extraordinàriament divers, des de Beethoven i Brahms, passant per Chopin, Txaikovski, Rakhmàninov, Prokófiev i Scriabin, fins a Shchedrin i Medtner. La temporada de concerts europeus 2021/2022 inclou invitacions a actuar novament amb l'Orquestra Filharmònica de Belgrad, la Filharmònica Eslovaca, sota la batuta de Daniel Raiskin, i la Filharmònica Nacional de Rússia, així com els debuts amb la Deutsche Radio Philharmonie i la Hamburg Staatsorchester, amb col·laboradors habituals com Pietari Inkinen i Kent Nagano. Volodin apareix regularment en recital en sales com la Wiener Konzerthaus, el Palau de la Música de Barcelona, ​​el Teatre Mariinsky, la Philharmonie de París, l'Alte Oper Frankfurt, la Tonhalle de Zurich i l'Auditori Nacional de Música de Madrid. Aquesta temporada actua a la Brucknerhaus Linz, a la Sociedad Filarmónica de Bilbao, al Tchaikovsky Hall i en sales de Munic, Blaibach, Eppan i Genval.

Com a músic de cambra actiu, col·labora amb Sol Gabetta i altres artistes com Janine Jansen, Julian Rachlin i Mischa Maisky, així com amb els quartets Borodin, Modigliani, Casals i Cremona. L'últim àlbum de Volodin amb el segell Mariinsky va ser el Concert per a piano núm. 4 de Prokófiev, dirigit per Gergiev. El disc amb obres de Rakhmàninov, enregistrat per Challenge Classics, es va publicar el 2013. També va gravar un àlbum amb obres de Schumann, Ravel i Scriabin; el disc dedicat a obres de Chopin va guanyar un Choc de Classica i va rebre cinc estrelles de Diapason.

Volodin ha actuat en els següents festivals: Kaposvár International Chamber Music Festival, Festival Les nuits du Château de la Moutte, Variations Musicales de Tannay, Bad Kissingen Sommer Festival, La Roque-d'Anthéron, Rencontres Musicales d'Évian, La Folle Journée,White Nights Festival de Sant Petersburg, St. Magnus International Festival i Festival de Pasqua de Moscou.

Nascut el 1977 a Leningrad, Alexei Volodin va estudiar a l'Acadèmia Gnessin de Moscou i més endavant amb Eliso Virsaladze al Conservatori de Moscou. El 2001 va continuar els estudis a l'Acadèmia Internacional de Piano del Llac de Como i va obtenir un reconeixement internacional després de la victòria al Concurs Internacional Géza Anda de Zuric el 2003.

MARTÍN GARCÍA

Martín García García neix a Gijón el 1996. Va iniciar els estudis musicals als cinc anys amb els professors Natalia Mazoun i Ilyà Goldfarb. Es graduà a l'Escola Superior de Música Reina Sofía, on va estudiar amb la professora Galina Eguiazarova, i posteriorment va realitzar un màster a la Mannes School of Music de Nova York, on va estudiar amb Jerome Rose. Martín García ha guanyat premis en nombrosos concursos nacionals i internacionals, entre els quals desataquen el primer premi del Concurs Internacional de Piano de Cleveland de 2021 i el tercer premi al XVIII Concurs Chopin de Varsòvia celebrat el 2021, on va ser el primer pianista espanyol guardonat en aquest concurs tan rellevant. També va rebre el premi especial atorgat per l'Orquestra Nacional Filharmònica de Varsòvia a la millor interpretació d'un concert.

A més, va obtenir el primer premi a l'International Keyboard Institute & Festival 2018, celebrat a Nova York, i va ser premiat al Piano Junior de Barcelona el 2005. També va guanyar el Concurs Antón García Abril el 2006, el Premi Santa Cecília a Segòvia el 2006, el Ciutat de Sant Sebastià el 2008, el Rotary International a Moscou el 2008 o el Concurs Permanent de Joventuts Musicals d'Espanya a Alcalá de Henares el 2008, on fou el pianista més jove que l’ha guanyat de la història del certamen.

Martín té planejades diverses gires pel Japó, Europa i els EUA.

EUDALD BUCH

Eudald Buch, nascut el 1997, s'ha format a l'Escolania de Montserrat i a la Chetham's School of Music de Manchester. Ha estudiat amb Vladislav Bronevetzky a l'Escola Superior de Música de Catalunya i amb Elisso Virsaladze al Conservatori Txaikovski de Moscou. Actualment amplia els seus estudis amb Virsaladze a Fiesole (Florència). Al novembre de 2021 va ser distingit amb el Premi El Primer Palau atorgat pel Palau de la Música Catalana.



També ha rebut masterclass de Pascal Devoyon, Jacques Rouvier i especialment de Christian Blackshaw. Ha tocat als festivals de Buxton i Hellens (Anglaterra), The International Holland Music Sessions, Weltkassik (Alemanya) i a la Schubertiada de Vilabertran. Ha estat becat per la Fundació Victoria de los Ángeles. Ha actuat en directe a la BBC i els seus concerts s’han emès a Catalunya Música.

Com a solista ha col·laborat amb l'Orquestra de Cambra de Vic, amb la Chetham's Symphony Orchestra i amb membres de l'OBC. Aquesta temporada debuta al Palau de la Música Catalana, a l'Auditorio Nacional de Madrid i a l'Auditori de Barcelona. Schubert, Chopin i Liszt. El seu darrer disc publicat el 2014 inclou una selecció de peces de Ravel, Chopin i Liszt.