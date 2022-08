Rosalía dejó huella este lunes en el recinto ferial de Son Fusteret, en Palma. La espera valió la pena para cerca de 9.000 personas que deseaban ver a la 'motomami' en plena acción. El público mallorquín vibró y se emocionó con Rosalía. Aunque se rumoreaba por la mañana que la cantante estaba con fiebre y constipada -más tarde ella lo confirmó- eso no le sirvió para cancelar su último concierto español de la gira Motomami World Tour. Una actuación que estuvo cargada de anécdotas y en el que la artista catalana hizo las delicias del público dirigiéndose a sus fans en varias ocasiones, pero ¿qué dijo?

Durante el comienzo del show en Palma, acompañada por un guitarra, Rosalía avisó a los fans en catalán que iba a ser un «concierto diferente» y que faltaría «alguna que otra canción», mientras miles de fans la ovacionan y aplauden con fuerza: «Viva la madre que te parió». La artista catalana confesó: «Estoy muy feliz de estar con todos vosotros y de estar aquí, en esta tierra, y le estoy poniendo todo mi corazón, pero estoy enferma. Llevo así desde hace días, con fiebre, pero aún así yo no quería cancelar. Ojalá lo disfrutéis, no será un concierto como los de siempre porque alguna canción no está, pero tenía mucha ilusión de hacer el concierto igualmente».

Rosalía aprovechó el concierto en Mallorca para estrenar nuevo look. La cantante apareció con el pelo rojo, a juego con sus botas altas ajustadas en vinilo brillante. Durante el concierto, la cantante aprovechó en Bizcochito el ya famoso gesto de cabeza mientras masca chicle y mira a un costado con cara chulesca. Este gesto -que muchos califican de empoderamiento femenino- se ha viralizo en redes y ha provocado multitud de memes.

En medio del show, Rosalía paró su concierto para auxiliar a una fan que se había desmayado. En un vídeo en Twitter se ve como la cantante se aproxima hasta la esquina de la plataforma donde actúa para estar cerca de una parte del público. Allí pregunta «¿está bien?» en numerosas ocasiones. Hasta que no se asegura que la gente está bien, no sigue el concierto. Es un gesto que ya se ha normalizado en los conciertos de Rosalía y que, la gente agradece su cercanía con el público.

La artista catalana lleva desde el fin de semana en Mallorca para grabar parte de su videoclip de Despechá y vídeos virales de TikTok. Uno de ellos es bailando la coreografía de Despechá en 23 segundos. El vídeo lleva ya más de 2,7 millones de reproducciones en TikTok. De ello habló Rosalía también en su concierto en Palma. «El sábado estábamos grabando el vídeo de Despechá. ¿En Portitxol, no? La gente fue super maja y muy cariñosa. Muchas gracias por recibirnos allí», agradeció la cantante.

A pesar de estar enferma, Rosalía lo dio todo y puso el broche final a sus conciertos en España. Tanto fue así que en una de sus historias en Instagram mandó un mensaje al público mallorquín: «si Dios quiere vuelvo prontito». Su próxima parada es el 15 de agosto en el Auditorio Nacional de México City, donde las entradas arrasaron como en Mallorca.